33 municipios de Almería recibirán 6,3M€ para eficiencia energética miércoles 15 de febrero de 2023 , 16:00h El programa, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, movilizará a través del IDAE un total de 675 millones de euros a nivel nacional para impulsar la transformación urbana verde en pequeños municipios o en riesgo de despoblación Un total de 33 proyectos de otros tantos municipios almerienses –todos con una población de hasta 5.000 habitantes- han resultado beneficiados de las ayudas movilizadas a través del programa DUS-5000, hasta un total de 6,3 millones de euros, que servirán para que estos pueblos desarrollen políticas de eficiencia energética, movilidad sostenible y transformación urbana verde. El programa, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Sostenible a través del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), está financiado con Fondos Next-Generation EU. Son los datos que ha aportado hoy el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, quien ha resaltado el "enorme interés" que este programa ha generado entre los municipios más pequeños o en riesgo de despoblación. Desde Almería, el Ministerio para la Transición Ecológica ha recibido un total de 122 solicitudes, de las que 70 han quedado dentro del presupuesto de la convocatoria. En la actualidad, se está procediendo a la evaluación individualizada de cada expediente, "con lo que la cifra de 33 municipios beneficiarios se incrementará en las próximas semanas", ha señalado el subdelegado. Entre las actuaciones previstas con cargo al programa DUS-5000 están las instalaciones de generación eléctrica renovable para autoconsumo; proyectos singulares locales de energía limpia; movilidad sostenible; mejora del confort térmico de instalaciones municipales; electrificación de flota y mejora de la eficiencia energética del alumbrado público. Originalmente, el programa DUS-5000 estaba dotado con 75 millones de euros, pero despertó tanto interés que, al poco de abrirse la convocatoria, en noviembre de 2021, su presupuesto se incrementó hasta los 325 millones de euros. En noviembre de 2022, se habilitó una nueva y última ampliación de presupuesto en 350 millones de euros adicionales con el objeto de poder atender una buena parte de las solicitudes que se encontraban en lista de espera. La dotación final del programa ha ascendido a un total de 675 millones de euros. Noticias relacionadas Reconocimiento a las víctimas del 'Caso Almería' en la Subdelegación

