Sucesos 356 kilos de droga entre las hortalizas de un camión frigorífico jueves 14 de julio de 2022 , 11:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El conductor del vehículo, de origen bielorruso, ha ingresado en prisión, acusado de un delito contra la salud pública Agentes de la Policía Nacional en Almería y del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta, han interceptado un alijo de droga oculto entre la carga de un remolque frigorífico, y un han detenido al conductor del camión, el cual ha ingresado en prisión por orden judicial. La actividad comercial de Almería, y el volumen de transportes por carretera desde o hacia la provincia, hace que los investigadores centren sus pesquisas en posibles transportes de droga ocultos en mercancías de origen legal. La operación se inició a partir de informaciones que apuntaban hacia una carga de verdura, que se transportaría por carretera, y en la cual se podrían ocultar varios kilos de marihuana y hachís. Con estos datos, el pasado día 22 de junio la Policía Nacional en Almería y la Agencia Tributaria, decidieron inspeccionar un camión que se había detenido para repostar, en una estación de servicio sita en el km 487 de la A-7. Droga escondida entre berenjenas y pimientos Las explicaciones incoherentes de su conductor, así como las irregularidades en la carta de porte, y la ausencia de identificación en la cajas, aumentaron las sospechas de los agentes, quienes en una inspección más minuciosa, hallaron la droga escondida entre la carga de berenjenas y pimientos. La documentación del transporte y de la carga era falsa, dirigida únicamente a dar una apariencia de veracidad a dicho transporte. En total fueron intervenidos 206 kilos de hachís, y 150 kilos de cogollos de marihuana, todos ellos envasados al vacío. El conductor del camión, un varón de 35 años de edad y origen bielorruso, ha ingresado en prisión acusado de un delito contra la salud pública. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

