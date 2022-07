Aparecen aves desorientadas tras la desecación de las Salinas de Cabo de Gata

jueves 14 de julio de 2022 , 11:21h

Así lo afirma PACMA

Las simbólicas Salinas de Cabo de Gata se han secado. Se han llevado con ellas a más de 100 especies, de las cuales un 70% son aves migratorias que este año no tendrán a dónde migrar ni dónde instalarse. La Junta de Andalucía sabía de la problemática desde hace meses, cuando las lluvias colapsaron los conductos que las surtían de agua. Los trámites burocráticos y los intereses de la empresa privada han dado como resultado la desecación total tras la llegada de un verano extremada y previsiblemente caluroso.

A pesar del ultimátum lanzado por la Junta hace una semana, ni la Unión Salinera ni la administración han hecho nada hasta el momento. «Sólo palabras vacías mientras somos testigos del mayor atentado medioambiental de la historia de Almería», explica el coordinador provincial de PACMA, Eduardo Milla, que se personó en el lugar hace apenas unos días para comprobar la magnitud del desastre medioambiental al que se enfrenta el ecosistema local. Las Salinas de Cabo de Gata están incluidas en la lista Ramsar como uno de los humedales «más importantes del mundo debido a su biodiversidad y valor ecológico».

Son hogar permanente y eventual de incontables animales que comienzan a aparecer desorientados al no encontrar su espacio de descanso migratorio y reproductivo. Ha sido el caso de un flamenco rescatado por la Unidad de la Policía Nacional Adscrita a Andalucía con visibles signos de agotamiento y desorientación en Carboneras, a 20 kilómetros de las salinas. Apareció otro en Toyo, a más de 10 kilómetros, y una cigüeñuela en una zona cercana a los humedales.

Las salinas no son económicamente rentables

Milla, natural de Cabo de Gata, no recuerda una situación similar en toda su vida. La Unión Salinera, empresa gestora, ha declarado que no tiene intención de arreglar los conductos para facilitar de nuevo la entrada de agua porque no les resulta rentable.

Desde PACMA sostienen que no se puede monetizar un espacio natural y condenarlo a morir por el criterio particular de una empresa: «esto no es una planta de producción sino una localización emblemática y medioambientalmente importante que nos pertenecen a todos, incluyendo a decenas de miles de animales».

Andalucía es una de las comunidades autónomas españolas más importantes para la estancia transitoria de aves provenientes de África y el resto de Europa.

La Junta de Andalucía, con otras prioridades

El Partido Animalista declara que la Junta de Andalucía parece no tener como prioridad la conservación medioambiental en ninguna zona de la comunidad autónoma. En este caso, la solución es relativamente sencilla. Sin embargo, no se ha movido ficha y nadie ha pisado aún el terreno para rehabilitar los cauces saturados. Mientras, los humedales están secos y las aves no podrán recomponerse ni instalarse en ellos, afectando potencialmente su capacidad reproductiva y su supervivencia.

Los vecinos comienzan a movilizarse en contra de esta «dejadez administrativa» que, aseguran, «abandona una vez más el medioambiente y a los animales». Desde PACMA sostienen que seguirán de cerca los movimientos administrativos para solucionar el problema, y valorarán movilizaciones si no se ataja la situación «de forma inmediata». Afirman que se unirán y apoyarán en la medida de lo posible todas las acciones sociales y vecinales orientadas a reclamar por una puesta en marcha de un plan de subsanación.