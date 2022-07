Lorenzo Cazorla exige a Moreno Bonilla que trabaje en los problemas de Almería

jueves 14 de julio de 2022 , 12:00h

El parlamentario andaluz y secretario general del PSOE de Almería, Juan Antonio Lorenzo Cazorla, ha exigido al Gobierno de Moreno Bonilla que se ponga a trabajar de una vez por todas en los problemas que tiene la provincia y que no pueden esperar “ni un día más”, como es el caso de la desecación de las Salinas de Cabo de Gata, donde la Junta sigue sin actuar, a pesar de la gravedad de la situación y de los daños irreversibles ocasionados, tal y como apuntan ya algunas organizaciones ecologistas.

“Entendemos que los titulares de las distintas consejerías se encuentren en funciones en este momento, pero lo que no se entiende es que no realicen sus funciones y hayan bajado los brazos”, ha argumentado y ha calificado de “inaudito” que la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, “aún no haya dicho ni una sola palabra sobre una cuestión tan importante y que afecta de forma tan grave a un humedal de la relevancia de Las Salinas”.

En opinión de Lorenzo Cazorla es necesario que se actúe “y que se haga de manera inmediata, ya que pasan las semanas y los unos por los otros están abandonando a su suerte este espacio protegido”. El parlamentario socialista se ha manifestado así a las puertas del Parlamento de Andalucía, poco antes de la sesión de constitución de la Cámara autonómica en la que el Grupo Parlamentario Socialista va a realizar una labor de oposición “pegada a la realidad que viven los almerienses y las almerienses, que es muy distinta a la que quiere pintar el Partido Popular”, ha trasladado.

Para el secretario general del PSOE de Almería, el Gobierno andaluz “debe dar respuesta también a otros asuntos que necesitan de medidas urgentes”. Este es el caso de la situación que viven los profesionales sanitarios “que se encuentran desbordados por la falta de planificación y de personal para cubrir las vacaciones”. En este punto ha exigido a Moreno Bonilla una “apuesta decidida” por la sanidad pública andaluza, que “necesariamente pasa por el refuerzo de la Atención Primaria y la drástica reducción de las listas de espera para las consultas de especialidades y pruebas diagnósticas”, ha defendido.

De la misma manera, el líder de los socialistas almerienses ha afeado al Ejecutivo andaluz que mientras que el Gobierno de España sigue aprobando medidas para paliar los efectos de la crisis provocada por la guerra en Ucrania, Moreno Bonilla “siga ajeno a la realidad y no utilice los recursos que tiene a su alcance para implementarlas en beneficio de las familias andaluzas”. “Puede ser que la confianza que les han dado los andaluces en las urnas les dé tranquilidad a los dirigentes del PP, pero Almería tiene muchas cuestiones por resolver y esa confianza les debe cargar de responsabilidad para solucionarlas”, ha defendido.