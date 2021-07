Capital El Ayuntamiento licita las obras del proyecto Jardines Mediterráneos de La Hoya, con un presupuesto de 3,6 millones de euros lunes 05 de julio de 2021 , 19:53h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El objetivo municipal, que pretende la recuperación paisajística y patrimonial del espacio comprendido entre la Muralla de Jayrán, La Alcazaba y San Cristóbal, es que haya obras a finales de año El Ayuntamiento de Almería ha aprobado, en Junta de Gobierno Local, la licitación de las obras del proyecto 'Jardines Mediterráneos de La Hoya', la intervención que sobre el espacio comprendido entre las Murallas de Jayrán, la Alcazaba y el Cerro de San Cristóbal, vendrá a transformar y cambiar la fisonomía actual de este espacio para convertirse en un referente patrimonial, paisajístico, turístico y cultural. Así lo ha anunciado el portavoz adjunto del Equipo de Gobierno municipal, Carlos Sánchez, tras la reunión de la Junta de Gobierno en la que se han incluido además, en el Orden del Día, otros treinta y dos puntos para su aprobación. Como parte de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, Almería Ciudad Abierta, cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrolo Regional (FEDER), en el marco del programa operativo pluriregional de España 2014-2020, la licitación de esta obra tiene un importe total de 3.666.321,59 y un plazo de ejecución de catorce meses, contados a partir del levantamiento del acta de comprobación de replanteo. Publicado el anuncio de licitación en el perfil del contratante de la Gerencia Municipal de Urbanismo, el plazo de presentación de ofertas señalado para este procedimiento será de 26 días naturales. Como ya se adelantó la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, el pasado 14 de junio durante la presentación de este proyecto, redactado por los arquitectos Vicente Manuel Morales Garoffolo y Juan Antonio Sánchez Muñoz, “la licitación llevará, previsiblemente, a su adjudicación antes de final de año y a su inicio de obra, contando el proyecto para ello de partida presupuestaria habilitada para este y el próximo ejercicio, de 600.000 y algo más de tres millones de euros, respectivamente”, ha explicado Sánchez. Ya conocidos los detalles de esta actuación que se va a ejecutar, Carlos Sánchez ha insistido en que “estamos ante uno de los principales proyectos que se abordan en esta Corporación, dando continuidad al Plan Alcazaba- La Hoya-San Cristóbal. No nos cansamos de repetir que estamos, sin duda, ante el mayor proyecto de recuperación ambiental, paisajística y patrimonial que se se haya acometido en la ciudad y que supondrá un antes y un después para la zona, con una intervención que afecta a una superficie de 42.600 m2, en pleno Casco Histórico”. Carlos Sánchez además ha trasladado su “confianza” en una amplia concurrencia para la ejecución del proyecto, “no solo por la cuantía económica, sino también por la relevancia de la actuación”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

