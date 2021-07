Capital El Ayuntamiento somete a consulta previa la reserva de contratos a centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción lunes 05 de julio de 2021 , 20:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia



El Ayuntamiento de Almería ha aprobado hoy, en Junta de Gobierno Local, la Memoria justificativa de la consulta preliminar del mercado para la aplicación de la reserva de contratos a centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción recogida en la disposición adicional de la Ley de Contratos del Sector Público.



Junto a la aprobación de la Memoria se ha aprobado también la convocatoria de esta consulta, que tiene por objetivo la reserva del derecho a participar en los procedimientos de la adjudicación de los contratos o de determinados lotes de los mismos que pretenda celebrar el Ayuntamiento de Almería, sus organismos autónomos o entidades municipales, a los Centros Especiales de Empleo de iniciativa social o a empresas de inserción, cumpliendo así con la disposición adicional cuarta de la Ley de Contratación Pública 9/2017.



De esta forma, el Ayuntamiento da un paso más en su estrategia social y de fomento de la inserción laboral de aquellos colectivos con más dificultades, todo ello con el objetivo de seguir impulsando políticas que favorezcan la generación de empleo, como herramienta de inclusión. Como ha explicado el portavoz adjunto municipal, Carlos Sánchez, tras la Junta de Gobierno, con esta consulta se pretende “promover la participación” de personas físicas o jurídicas en la presentación de propuestas destinadas a determinar las condiciones mínimas a las que debe ajustarse la reserva prevista en la Disposición Adicional Cuarta de la LCSP y relativa al derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos o de determinados lotes de los mismos a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y a empresas de inserción reguladas, respectivamente, en el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideración, o un porcentaje mínimo de reserva de la ejecución de estos contratos en el marco de programas de empleo protegido y, en particular a los siguientes aspectos:





· El perfil y los mercados en los que habitualmente ejercen su actividad las entidades beneficiarias de la reserva.



· Los obstáculos que dificultan la participación de dichas entidades en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos.



· Las condiciones que favorecen la concurrencia en los contratos objeto de la reserva.



· Las medidas que debe adoptar el órgano de contratación para evitar que la reserva de la Disposición Adicional 4º se convierta en un elemento distorsionador de la competencia.



A partir de los resultados de esta consulta preliminar del mercado, la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, en su condición de órgano municipal competente, dispondrá de “una hoja de ruta” con la información necesaria acerca de las condiciones a las que ha de sujetar la reserva prevista en la Disposición Adicional Cuarta de la LCSP “de modo que esta sea eficaz y eficiente y cumpla con los fines pretendidos”.



La convocatoria de esta consulta preliminar está dirigida a:







· Centros Especiales de Empleo de iniciativa social



· Empresas de inserción



· Asociaciones, federaciones o cualquier tipo de entidad que agrupe a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social



· Asociaciones, federaciones o cualquier tipo de entidad que agrupe a Empresas de inserción



· Entidades públicas o privadas , distintas a las anteriores, entre cuyos fines y/o intereses figure la integración social y profesional o la reintegración de personas discapacitadas o desfavorecidas





Tras este acuerdo se procederá al anuncio de la convocatoria de la consulta, en la plataforma de licitación electrónica de la que dispone el Ayuntamiento y en el Perfil del Contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, señalándose un plazo para la presentación de propuestas de treinta días contados desde el día siguiente a la publicación del anuncio.



Los Centros Especiales de Empleo son empresas cuyo objetivo principal es proporcionar a los trabajadores con discapacidad la realización de un trabajo productivo y remunerado, adecuado a sus características personales y que facilite la integración laboral de éstos en el mercado ordinario de trabajo. Por otro lado, tiene la consideración de Empresa de Inserción aquella sociedad mercantil o sociedad cooperativa que realice cualquier actividad económica cuyo objeto social tenga como fin la integración y formación sociolaboral de personas en situación de exclusión social, como tránsito al empleo ordinario.





IV Plan de Migración

Entre el resto de acuerdos hoy adoptados por la Junta de Gobierno Local se ha incluido, a propuesta del Área de Familia, Igualdad de Oportunidades y Participación Ciudadana, la aprobación del IV Plan de Migración 2021-2024 del término municipal de Almería, dando continuidad a los tres planes anteriores que se han desarrollado en nuestra ciudad, además de varios expedientes de Ayudas Económicas Generales de emergencia social y del Servicio de Ayuda a Domicilio.





Agrupación Musical San Indalecio

En su caso, a propuesta del área de Cultura y Educación, se ha aprobado también hoy la concesión de una subvención directa a la entidad Agrupación Musical San Indalecio, por importe de 12.000 euros. Esta subvención se concede en el marco del Convenio de colaboración que mantienen el Ayuntamiento y la Agrupación, en apoyo a la labor que realiza este colectivo, contenido del Convenio que se ha aprobado también junto a la concesión de la ayuda.



La Agrupación Musical San Indalecio es una entidad cultural sin ánimo de lucro que se constituyó en 1992, y camino por tanto ya de cumplir los treinta años, con el objeto principal de crear y consolidar una banda de música y realizar o potenciar actividades en fomento de la instrucción musical, ofreciendo una alternativa cultural y de ocio a la juventud y ayudando en lo posible a una salida laboral o profesional a través de la música. Actualmente, aglutina ya a más de 180 músicos entre la Escuela de Música, las bandas sinfónica, de iniciación y la vinculada a la escuela, además de en el coro. Aunque acoge a músicos de toda la ciudad, la Agrupación representa el corazón cultural del barrio de La Cañada, participando además de la programación cultural municipal con un concierto cada trimestre.





Contratos menores

El portavoz adjunto ha dado cuenta también de la adjudicación de varios contratos menores y de servicios, por un montante total de 76.355,95 euros. Entre ellos, cabe destacar la adjudicación de las obras de reparaciones en el aparcamiento público municipal Padre Méndez, a la empresa Infraconst del Mediterráneo S.L. por importe de 20.267,37 euros.



Con este contrato se pretende la subsanación de deficiencias que se han encontrado en este aparcamiento público. Las obras en cuestión serán de revestimiento pavimento deteriorado con baldosas hidráulicas de cemento en rampa interior de acceso del sótano -2 al -3, reposición del revestimiento de chapa oxidada por las filtraciones de agua, reparación de las bandejas de recogida de agua de pluviales, la sustitución de rejas fijas de ventilación y la reparación imbornal corrido exterior en plaza Juan Pablo II.





Pago a proveedores

Por último, reseñar la aprobación hoy también del dato del período medio de pago global a proveedores mensual correspondiente al mes de mayo de 2021 del Ayuntamiento de Almería, que ha sido de 28,47 días, a partir del plazo legal de pago de treinta días.

