¿Quieren AVE los almerienses?

Rafael M. Martos

lunes 13 de septiembre de 2021 , 11:47h

En junio de 2017 hubo una manifestación organizada por la Mesa del Ferrocarril para reclamar el AVE a nuestra provincia de una vez por todas. Gobernaba por aquel entonces el Partido Popular y no había ningún problema en corear "Rajoy, escucha, Almería está en la lucha" o "PP traidor, queremos Corredor". Dando por buenas las cifras extremadamente generosas en cuanto a nivel de asistencia, se calculan unas 4.000 personas, pero lo más interesante de todo, es que cuatro años después las cosas no solo no han mejorado, sino que han empeorado pero eso no ha supuesto un revulsivo para movilizar a la ciudadanía, que sigue a verlas venir, aunque desde luego no vendrán en AVE.

En el acto impulsado por la Cámara de Comercio el pasado viernes, lo primero que destaca es la ausencia de culpables de los retrasos, o mejor dicho: la ausencia de señalamiento de culpables. Ahora con el PSOE en el Gobierno central, ni Pedro Sánchez tiene nada que escuchar, ni quienes ponen maquinaria para simular unas obras y tras las fotos de la prensa la retiran, son traidores. Que el ministro de Fomento del PP Íñigo de la Serna viniese a Almería reiteradamente a dar cuenta de las inversiones del AVE se tomó como una afrenta por la Mesa del Ferrocarril porque no tenía deferencia de reunirse con ellos, pero si quien viene es la secretaria de Estado del PSOE, y no les dice ni hola, no pasa nada, se sonríe y listo.

La cuestión en el fondo es si realmente los almerienses queremos el AVE, porque desde esa manifestación a la que hacía referencia no se ha hecho otra, claro que… un año después entró a gobernar el PSOE con Unidas Podemos tras la moción de censura, y con ello, el contador de la reivindicación se puso a cero en la sede socialista de Almería. El ministro del PP Íñigo de la Serna programó la llegada del AVE para 2023, pero eso no evitó que dos meses después se produjera esa manifestación; eso sí, cuando el ministro del PSOE José Luis Ábalos reprogramó para 2025, no pasó nada, cuando los PGE prevén pagos hasta 2028 por estas obras, silencio total, y cuando la secretaria de Estado de Transportes Isabel Pardo de Vera, dice que con suerte estará funcionando en 2026 en pruebas, pues tampoco nadie rechista más allá de montar un espectáculo cómico-musical en la explanada del Puerto de Almería.

El citado evento congregó a un millar de personas de las que al menos un centenar eran cargos públicos responsables de que el AVE aún no esté en Almería, y el resto eran del sector empresarial, pero la pregunta, insisto es dónde están los almerienses de a pie. Da la impresión de que a los almerienses nos da bastante igual el tema de las comunicaciones, que asistimos con indiferencia al tira y afloja entre unos y otros, y que al final nos hemos acostumbrado, no sé si a no tener tren, o a no importarle a quienes se sientan en Madrid con nuestros votos.