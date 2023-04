Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes 4.000 almerienses animarán a la Selección Española de Balonmanos miércoles 26 de abril de 2023 , 15:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ayuntamiento, Diputación Provincial y Junta de Andalucía han arropado a ‘Los Hispanos’ en un acto previo a su encuentro ante la Selección de Dinamarca El balonmano es una de las disciplinas más queridas de Almería. Prueba de ello es el cariño y la ilusión con la que la ciudad acogerá el partido de ‘Los Hispanos’, mañana, 27 de abril a las 21.00 horas en el Palacio de los Juegos Mediterráneos que, cuenta con el cartel de ‘no hay billetes’. Previo al encuentro, Almería ha dado la bienvenida a los jugadores de la Selección Española de Balonmano en un acto presidido por la alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, y en el que también han estado presentes la delegada de Gobierno de la Junta, Aránzazu Martín, el delegado de Turismo, Cutura y Deporte, José Vélez, el vicepresidente de la Diputación Provincial, Eugenio Gonzálvez y el presidente de la Federación Andaluza de Balonmano, Sebastián Fernández. La regidora almeriense ha dado la bienvenida a ‘Los Hispanos’ “en la casa de los almerienses”, así como ha expresado su orgullo por “entrenar en una de las mejores instalaciones deportivas municipales de Almería, como es el Complejo Deportivo Municipal El Toyo-Retamar, un espacio que os está sirviendo para prepararos ante el encuentro internacional con Dinamarca”. De esta forma, ha remarcado que “el balonmano se vive en Almería con especial ilusión”, ya que hay “una extraordinaria cantera de deportistas que han sido y son campeones en sus distintas categorías y son la garantía de que el balonmano almeriense seguirá creciendo en las próximas generaciones”. Una situación que es posible gracias “al trabajo que desempeñan las Escuelas Deportivas Municipales con los 800 deportistas que juegan al balonmano y sueñan con llegar a representar a su país, como lo hace Agustín Casado, jugador almeriense que está en la Selección Española de Balonmano”. Así, María del Mar Vázquez ha deseado suerte en el encuentro y que los 4.000 almerienses que estarán en el Palacio de los Juegos Mediterráneos “os animen y os sirvan de amuleto para obtener la victoria ante Dinamarca, como ya hicisteis ante Suecia en 2019”. La delegada del Gobierno andaluz, Aránzazu Martín, ha asegurado que "para Almería es todo un honor acoger a la selección española de balonmano durante toda esta semana y especialmente poder celebrar en Almería el partido que enfrentará a los Hispanos frente a la selección de Dinamarca". Martín ha destacado que Almería es tierra de balonmano porque es uno de los deportes que históricamente más se practica. Ha finalizado agradeciendo la presencia del conjunto español que "supone un estímulo para los miles de niños y niñas que practican este deporte en la provincia". El vicepresidente de la Diputación de Almería, Eugenio Gonzálvez, se ha mostrado orgulloso de que la relación entre los 'Hispanos' y la provincia siga estrechándose: "La presencia aquí de la selección nacional supone una gran proyección para una tierra en la que este deporte tiene un arraigo especial gracias a los clubes, las escuelas deportivas y los grandes jugadores que han emanado de la provincia". Asimismo, ha invitado a los 4.000 almerienses a ser testigos de una nueva gesta de la selección contra Dinamarca: "Vamos a vibrar y daros energía. Estoy seguro de que Carboneras estará apoyando a su jugador y que volveréis a ganar". Por último, Sebastián Fernández, presidente de la Federación Andaluza de Balonmano, ha indicado que “la marca Hispanos y Guerreras que se ha forjado desde 2013 es una marca que se ha llenado de valores y de un seguimiento espectacular”. En esta línea, ha felicitado “el trabajo que ha realizado el presidente de la Federación Española de Balonmano, esta semana todos los jugadores son protagonistas, pero aún más el almeriense Agustín Casado, que ha crecido de una forma exponencial y se ha forjado en una gran escuela como es la de Carboneras, que nos honra”. Ilusión por jugar en Almería El partido ante Dinamarca será un reto y, también, una ilusión, sobre todo, para el jugador almeriense que forma parte de la Selección Española de Balonmano. Agustín Casado ha agradecido “el apoyo de las instituciones en este partido que será muy especial porque contará con la presencia de familiares y amigos”. Asimismo, ha apuntado que “es un orgullo estar con Los Hispanos y espero que disfruten como nosotros lo haremos, será un gran partido con un rival muy fuerte y esperamos dar un gran espectáculo y ganar”. Por su parte, el entrenador de ‘Los Hispanos’, Jordi Ribera, ha agradecido “el apoyo que nos brindan las instituciones durante nuestra estancia en Almería”. De esta manera, ha recordado que “no es la primera vez que hemos venido a la capital, desde que soy seleccionador hemos estado, al menos, tres veces y ha sido un lugar talismán para la Selección masculina porque aquí se ganó, entre otras, los Juegos del Mediterráneo del 2005 y el encuentro ante Suecia”. Ribera ha manifestado que “es un placer venir aquí, más si nos acompaña con este clima estupendo, es muy bonito ver un pabellón lleno por y para la Selección Española de Balonmano”. Por último, el capitán del combinado nacional, Gonzalo Pérez, se ha mostrado encantado “por estar aquí, la mayoría somos jugadores de fuera y son muchas las facilidades que nos han puesto para nuestra estancia. Las 4.000 entradas vendidas hablan muy bien del trabajo hecho y la expectación por el partido, Dinamarca vende mucho, pero tenemos muchas ganas de ofrecer una gran victoria a la afición almeriense”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

