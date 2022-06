Deportes 45 deportistas en la primera jornada de los Juegos Deportivos Municipales de Taekwondo jueves 02 de junio de 2022 , 17:33h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Pabellón Rafael Florido fue sede de la celebración donde se aprendieron técnicas de piernas y brazos o destrezas para el combate Los Juegos Deportivos Municipales, competición estrella del Patronato Municipal de Deportes (PMD), continúan acercando las diferentes disciplinas a los niños y jóvenes que quieren practicar deporte los fines de semana. Con esto, el objetivo es seguir formando a la base para que, con la labor de las escuelas y clubes, lleguen a lo más alto cuando participan en las competiciones. En el caso del taekwondo, la disciplina ha realizado recientemente la primera jornada de los Juegos Deportivos Municipales con éxito. El Pabellón Rafael Florido fue la sede de esta celebración en la que participaron 45 deportistas de diferentes categorías, del Club 301 Team y Club Las Marinas. Durante la celebración de la primera jornada, la cantera del deporte almeriense tuvo la oportunidad de realizar diferentes pruebas de ‘Habilidades de Taekwondo’, entre las que destacaron las técnicas de piernas y brazos, así como las combinaciones técnicas, los circuitos de agilidad, la destreza de combate y los rompimientos. La jornada estuvo repleta de ilusión y entusiasmo donde los deportistas pudieron practicar y conocer a fondo el taekwondo. Los clubes agradecieron la organización del evento a Diego Hernández, técnico de la Federación Andaluza de Taekwondo y Mónica Palomo, delegada provincial de la federación, así como al Patronato Municipal de Deportes y los voluntarios del Club 301 Team. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, felicitó “a los participantes en esta jornada deportiva que ha tenido un buen desarrollo y en el que, animo a seguir participando a los deportistas de Almería ya que el taekwondo es una disciplina cargada de beneficios individuales y colectivos”. La próxima vez que se reunirán los deportistas con motivo de la 2º jornada de los Juegos Deportivos Municipales de Taekwondo será el 19 de junio, cuando se celebre la misma en las instalaciones municipales de la capital. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

