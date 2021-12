Opinión 4D: Del pasado, el presente y el futuro Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Más artículos de este autor Por viernes 03 de diciembre de 2021 , 20:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Tenía 10 años cuando acudí a mi primera manifestación. Era en Granada, el 4 de diciembre de 1977, y aunque amaneció lluvioso, el sol logró abrirse paso entre las nubes al grito de “Andalucía autonomía”, como una premonición jaleada por una inmensa verdiblanca desplegada entre aplausos en la Torre de la Vela de la Al Hambra. Aquella manifestación fue transversal, como transversal las ansias de autogobierno del pueblo andaluz, que ya habían sido enterradas cuando el golpe militar de 1936, con sus conocidas consecuencias de Guerra Civil y Dictadura, impidieron el debate y votación en las Cortes Generales de nuestro proyecto de Estatuto. Allí estaba los comunistas en sus múltiples facciones, estaban los socialistas, entre los que destacaban los del PSOE –por entonces varios grupos se peleaban por estas siglas, aunque los de Felipe González eran los herederos oficiales- pero también otros que unían a esa etiqueta la de “andalucistas” (por cierto que el PSA fue el único partido socialista que no se integró en el PSOE, y a la vista está que se la tenían jurada), y fueron éstos junto a personas vinculadas a entidades culturales como Averroes, quienes movilizaron a los andaluces, aunque permanecieron en segundo plano para no romper la imagen de unidad popular. Pero también había gente de la UCD, el partido del Gobierno, el partido que negaba a Andalucía el derecho a una autonomía como nacionalidad histórica, desmarcándose el sector andaluz de la orden madrileña; y hasta había gente de Alianza Popular, y como ellos de otros partidos liberales escasamente representativos, pero ahí estaban, y hasta por sumarse a ella, Falange Española emitió una nota de apoyo a la autonomía, aunque eso sí, a su estilo. Y hasta las parroquias emitieron cartas pastorales de apoyo al 4D, al Día de Andalucía, y animaron a participar en él como puede verse en la firmada por el entonces obispo de la Diócesis de Almería. Es más, la Diputación de Almería, en aquellas fechas, gobernada por la derecha, lució aquel 4D como única bandera en su balcón, la andaluza. Frente a eso, tenemos lo de hoy. El 4D, que fue la respuesta del pueblo andaluz ante el secuestro de nuestros derechos que querían perpetrar el PSOE y la UCD, aunque los primeros fueron más hábiles y rápidos, y traicionaron –es la tradición- a los segundos y de rechazar nuestra autonomía, acabaron cogiendo la bandera y reescribiendo la historia… que también es tradición. Lo cierto es que al final, Clavero Arévalo, dimitió de ministro de la UCD para defender la autonomía de Andalucía, y el socialista Rafael Escuredo fue defenestrado por su lucha en defensa de lo mismo, a pesar de ser presidente de la Junta de Andalucía. Aquella transversalidad ya no existe, la han quebrado, y los únicos que salen a la calle el 4D y lo reivindican como Día Nacional de Andalucía son los andalucistas del más diverso pelaje. ¿Del más diverso pelaje? No. Así, sin mucho esfuerzo, se me vienen a la cabeza una decena de formaciones políticas que se dicen andalucistas, y el 95% son exactamente iguales… solo varían las caras de quienes las lideran. Todas son republicanas de la tricolor, todas son de izquierdas, todas son federalistas, todas son feministas, todas son ecologistas, todas son… iguales, pero todas tienen siglas distintas. Si quitamos a Nación Andaluza, que son independentistas, como Liberación Andaluza, que son quizá los más viejos del lugar y tiene una visión andalusí, los demás son todos iguales al cien por cien. No solo eso, Andalucía X Sí, se alía con Más País Andalucía, el partido de Íñigo Errejón, que no es nacionalista y tan andalucista como madrileñista, y ni tan siquiera ha preferido llamarse Más Andalucía (parece que había un problema de “licencias”) o Más País Andaluz, para hacer un guiño andalucista, y que aspiran a ser algo así como PSOE(guión)A, PP(guión)A, UGT(guión)A, Ciudadanos(guión)A... Y luego los de Teresa Rodríguez, que sinceramente no sé bien quienes son, al margen de que son los que eran de Podemos, que tampoco eran andalucistas, o los Anticapitalistas, que tampoco lo son, y a la que nunca oirán hablar de Andalucía como nación, o como país, ella andalucista, pero en voz baja. Luego se oyen en las calles los lamentos de los andaluces porque los vascos y los catalanes arramblan con privilegios en los Presupuestos Generales del Estado, y los critican, cuando lo que debían hacer es como ellos, que si eres de derechas puedes votar al PNV o al PdeCat, y si eres de izquierdas a Bildu o a ERC… Aquí no, aquí no solo no hay unidad andalucista en la izquierda, es que tampoco hay andalucismo liberal, como el que en su momento impulsó Manuel Clavero. Unidos, hace 44 años, le doblamos el pulso a quienes querían hacer una España de dos velocidades, a quienes querían perpetuarnos como una colonia cultural, económica y política. Pues bien, va siendo hora de volver a ser lo que fuimos aquel 4D. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia" y de "Más allá del cementerio azul". 759 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)