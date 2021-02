Sucesos 5 habitaciones de una vivienda de Adra destinadas a cultiva marihuana miércoles 24 de febrero de 2021 , 09:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La Guardia Civil detiene a una persona como autor de un delito Contra la Salud Pública y otro de Defraudación de Fluido Eléctrico en Adra La Guardia Civil de Almería, dentro del marco de la Operación denominada “Cobrea”, interviene una plantación indoor de marihuana (Cannabis Sátiva) y detiene a un varón de 36 años como autor de los delitos Contra la Salud Pública y Defraudación de Fluido Eléctrico en el municipio de Adra (Almería).



Esta actuación se encuentra enmarcada dentro de la incesante labor que realiza la Guardia Civil de Almería en la lucha contra el tráfico, elaboración y/o cultivo de sustancias estupefacientes en la provincia de Almería.



Con motivo de las diversas investigaciones policiales y controles operativos, sumados a la labor de análisis de la información e inteligencia básica, así como las informaciones y datos recibidos por colaboradores anónimos, la Guardia Civil, tiene conocimiento de la posible existencia de una plantación indoor de marihuana en una vivienda del municipio de Adra (Almería).



La Guardia Civil organiza diferentes vigilancias y controles operativos entorno a la vivienda, desde los que se percibe el característico olor que desprende este tipo de cultivos y el continuo sonido provocado por funcionamiento de los aparatos de aa/cc, extractores y ventiladores utilizados para optimizar el rendimiento de las plantas.



Durante la preparación del dispositivo de entrada y registro de inmueble, los agentes de la Guardia Civil junto con técnicos de ENDESA, localizan y neutralizan un enganche ilegal a la red de fluido.



Durante el correspondiente registro, la Guardia Civil de Almería localiza en el interior de la vivienda un varón de 36 años como responsable de la plantación, e intervine 568 plantas de marihuana (Cannabis Sátiva), 50 gramos de cogollos de marihuana y 151 gramos de picadura de marihuana, además de 5 aparatos de aa/cc, 60 portalámparas, 60 bombillas de 600W, 46 balastros, 9 filtros anti-olor, 5 extractores de aire, 15 envases de fertilizantes, 3.640 litros de tierra, 2 mochilas de sulfatar, 1 teléfono móvil, 1 balanza de precisión y un detector de billetes falsos.



La vivienda consta de 5 habitaciones dedicadas al cultivo, todas ellas controladas de forma independiente desde el salón con un cuadro eléctrico de grandes dimensiones y a través de un sofisticado y complejo sistema eléctrico.



Las diligencias instruidas junto con el detenido, han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº. 1 de Berja (Almería).



Para más información pueden establecer contactar con la Oficina Periférica de Comunicación de La Guardia Civil en Almería en el teléfono 950621956/680411337.





