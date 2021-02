La Policía Local de Vera impone 210 sanciones desde el 16 de enero por la normativa anticovid-19

miércoles 24 de febrero de 2021 , 09:31h

El operativo desarrollado el pasado fin de semana por el nuevo Grupo de Intervención de la Policía Local de Vera se saldó con 60 denuncias por incumplimientos de la normativa COVID, destacando las relativas al uso de la mascarilla, reuniones de más de 4 personas, incumplimiento del toque de queda y saltarse el cierre del municipio.

El Ayuntamiento de Vera se ha propuesto evitar que “la irresponsabilidad de algunos inconscientes prolongue la situación actual del municipio, cuya tasa de incidencia del coronavirus por encima de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes ha obligado durante el último mes al cierre de actividad no esencial y al cierre perimetral del municipio, lo que está dañando muy gravemente a la economía local, sobre todo a los establecimientos hosteleros y comercios de nuestro pueblo”, según ha reconocido el concejal de Seguridad Ciudadana, Alfonso García. El edil veratense ha indicado que “ahora que estamos bajando la incidencia y todo apunta a que el próximo fin de semana vamos a poder abrir los comercios, no podemos relajarnos, ya que tenemos que conseguir bajar lo antes posible de la tasa de 500 para que nuestro municipio vuelva a estar abierto con normalidad”.



Para ello, la Policía Local de la localidad ha reforzado durante las últimas semanas sus esfuerzos, trabajando para el cumplimiento de la normativa establecida por la Junta de Andalucía en relación a la pandemia de la Covid-19.



En este sentido, tras intensificarse las acciones una vez se decretó el cierre perimetral el pasado 16 de enero, los agentes se han centrado, fundamentalmente, en el uso de mascarillas en la vía pública, encuentro entre personas no convivientes y reuniones de grupos de más de cuatro personas, el cumplimiento del toque de queda (establecido entre las 22.00 y las 6.00 horas) y el propio cierre perimetral del municipio, además, del cumplimiento del horario de cierre de los establecimientos no esenciales, imponiendo más de 210 sanciones en este periódo.



Alfonso García ha reconocido que “desde el primer momento se está trabajando desde la Policía Local en coordinación con la Guardia Civil, con el objetivo de evitar que se produzcan nuevos contagios y por el cumplimiento de las normas establecidas, labor que se está reforzando con una intenso trabajo desde el área de comunicación para informar a la ciudadanía de las medidas preventivas para evitar nuevos contagios, así como con las labores del







personal de obras y servicios reforzando la desinfección de equipamientos públicos como las zonas comunes de los centros de salud, colegios, etc.”



El pasado fin de semana se impusieron más de 60 sanciones:



De esta manera, los agentes de la Policía Local en el desarrollo de su labor de control del cumplimiento de las medidas de seguridad derivadas del coronavirus, interpusieron el pasado sábado unas 40 denuncias, además de otras 15 a personas que se encontraban practicando “botellón”, 4 sanciones por posesión y consumo de sustancias estupefacientes y otras 2 denuncias por tenencia de arma blanca. Entre las actuaciones llevadas a cabo el pasado fin de semana por el Grupo de Intervención de la Policía Local de Vera, destaca la detención de un pirómano que quemó 2 contenedores, uno en el Camino de Baza a la altura del Mercadona de la localidad y el segundo a la altura del “Parque de los Pájaros”. Mientras varios agentes de la policía local controlaban el fuego de los contenedores junto con los bomberos, el Grupo de Intervención realizó una batida por el pueblo y consiguieron localizar al pirómano manipulando otro contenedor por lo que se procedió a su detención por un delito de daños y actos vandálicos. Según fuentes de la Policía Local de Vera, se trata de un vecino de Cuevas del Almanzora con indicios de haber cometido hechos similares en poblaciones limítrofes.



Alfonso García, ha reiterado la necesidad de cumplir las normas para prevenir la propagación de la enfermedad y evitar brotes que supongan un retroceso, argumentando que "es una cuestión de responsabilidad y de solidaridad con el resto de la población porque es una crisis sanitaria y la protección es una labor de todos".