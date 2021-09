Sociedad 5 películas sobre casinos que debes ver Escucha la noticia Desde que el primer establecimiento de juegos de azar abrió sus puertas en Venecia hacia 1638 el sector ha alcanzado un desarrollo sin precedentes. Las casas de apuestas online ganan popularidad y se sitúan como una de las alternativas con mayor potencial dentro del mundo del entretenimiento. La influencia de los juegos de azar en la cultura del ocio ha sido una constante. Su presencia ha llegado a todos los ámbitos sociales, incluyendo el séptimo arte y dejándonos títulos de culto. No resulta difícil encontrar grandes tramas ambientadas en el mundo de los casinos, un mundo en el que la adrenalina y una gran dosis de acción están aseguradas. A continuación repasamos cinco películas de culto que marcaron época. ¡Presta atención!

21 Blackjack La aplicación de sofisticados conocimientos matemáticos lleva al éxito a un equipo de Blackjack del Instituto Tecnológico de Massachusetts. El personaje principal, Ben Campbell, es un estudiante brillante que obtiene plaza dentro de la Universidad de Harvard pero no cuenta con recursos económicos para hacer frente al pago de la matrícula. Es entonces cuando decide introducirse en el club de blackjack del instituto con un único objetivo: Arrasar en los casinos de Las Vegas. A medida que se va desarrollando la trama, una serie de incidentes imprevistos hacen que las cosas se compliquen poniéndole en una situación de grave peligro. 21 Blackjack está dirigida por Robert Luketic y cuenta con un reparto compuesto por actores como Jim Strugess, Kevin Spacey, Laurence Fishburne o Kate Bosworth.

La Gran Estafa La historia arranca cuando Danny Ocean abandona la cárcel incumpliendo su libertad condicional para encontrarse con su socio para planificar un nuevo golpe en Las Vegas. En él participará un equipo compuesto por los once mejores criminales del mundo. Repartiéndose las tareas y estudiando hasta el más mínimo detalle, llevarán a cabo un asalto para hacerse con un premio de 150 millones de dólares en los casinos de MGM Grand, Mirage y Bellagio. En su elenco podrás encontrar a grandes actores consagrados como Matt Damon, George Cloone o Brad Pitt.

Runner Runner Su protagonista es un estudiante que pierde la suma de 60.000 dólares de su matrícula escolar después de perder una apuesta y ser estafado. Cuando inicia una investigación para encontrar la sede principal del casino decide desplazarse hasta Costa Rica. Será allí donde encontrará al responsable del negocio, un hombre corrupto que pondrá entre la espada y la pared a nuestro protagonista, que comienza a trabajar para él. A partir de esta unión, comenzarán a producirse incidentes que pondrán en serios riesgos al protagonista.

Casino Royale Forma parte de las míticas series de películas de James Bond. Su historia se contextualiza en el mundo de los juegos de azar. El agente secreto más popular de nuestra era, interpretado por Daniel Craig, se embarca en una misión especial. Para detener a Le Chiffre, un banquero que trabaja con terroristas, nuestro agente 007 deberá participar en una arriesgada partida de póquer dentro del popular Casino Royale. Durante la trama conocerá a Vesper Lynd, una oficial que se encarga de vigilar el dinero del gobierno. Está dirigido por Martin Campbell y en su reparto podrás encontrar actores de la talla de Eva Green, Mads Mikkelsen y Judi Dench.

5 Molly’s game Una esquiadora de popularidad internacional se convierte en millonaria antes de cumplir 21 años. Una lesión la aleja del mundo del deporte y es entonces cuando descubre sus grandes dotes en el mundo del póquer. Su próspera situación se torna peligrosa cuando el FBI comienza a investigarla. Ampliamente reconocida por la crítica, se basa en el bestseller Molly’s Game: From Hollywood’s Elite to Wall Street’s Billionaire Boys Club. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)