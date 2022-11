Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar 6 detenidos por 53 delitos en Roquetas de Mar miércoles 02 de noviembre de 2022 , 11:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En el desarrollo de esta operación, la Guardia Civil también desmantela un activo punto de venta y consumo de sustancias estupefacientes La Guardia Civil de la Comandancia de Almería esclarece en Roquetas de Mar (Almería) 53 delitos, en su mayoría relacionados con robos con fuerza en interior de vehículo y de receptación, además de otros de estafa, resistencia y desobediencia, pertenencia a grupo criminal, hurto, ocupación de inmueble, robo con violencia y tráfico de drogas. Durante el desarrollo de esta operación, la Guardia Civil también desmantela un activo punto de venta y consumo de drogas. La Operación SUZUVI II, se inicia a finales del pasado mes de septiembre a raíz de las denuncias presentadas en los meses de agosto y septiembre, de la comisión de supuestos delitos que los investigadores inicialmente vinculan como similares y que pudieran estar siendo cometidos por los mismos autores y hacia las mismas víctimas y vehículos, furgonetas de empresa con gran cantidad de herramientas, en el municipio de Roquetas de Mar (Almería). El personal de la Guardia Civil encargado de la investigación, realiza un análisis minucioso de las informaciones recabadas en cada una de las denuncias y las aportaciones añadidas derivadas de la colaboración ciudadana, de las que se obtiene el modus operandi de los autores, que consiste en elegir vehículos de empresas que contienen gran cantidad de herramientas y a través de la fractura de una de las ventanillas acceden al interior, siempre en horario nocturno. La Guardia Civil a través de las diferentes gestiones realizadas en los establecimientos de compra-venta de objetos de segunda mano, localiza gran parte de las herramientas sustraídas, de la misma manera, se localiza una vivienda, que además de ser utilizada como punto de receptación del material sustraído (como pago de sustancias estupefacientes), se utiliza como activo punto de venta y consumo de drogas, en la que se intervienen otra gran parte de las herramientas y el material sustraído en los vehículos y gran cantidad de cogollos de marihuana, heroína, cocaína pastillas de metadona y dinero en efectivo. Como resultado de la Operación SUZUVI II, la Guardia Civil de la Comandancia de Almería localiza y detiene, a 6 personas como autores de 53 delitos de robos con fuerza en interior de vehículo, de receptación, estafa, resistencia y desobediencia, pertenencia a grupo criminal, hurto, ocupación de inmueble, robo con violencia y tráfico de drogas, además desmantela un activo punto de venta y consumo de drogas. Las diligencias instruidas junto con los detenidos, se ponen a disposición de los Juzgados Primera Instancia e Instrucción números 2 y 5, de Roquetas de Mar (Almería) que decretan el inmediato ingreso provisional en prisión de cinco de ellos. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

