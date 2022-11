Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar Intervienen 400 plantas de marihuana, tres armas y 11.000 euros en dos viviendas miércoles 02 de noviembre de 2022 , 10:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Como consecuencia de esos registros la Policía Nacional ha detenido a tres personas y desmantelado una nueva plantación indoor de marihuana Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas por un delito de tráfico de drogas. Los agentes realizaron dos registros, uno en un domicilio en la calle Bahía Mirador y otro en la calle Bahía Príncipe de Viator, donde fueron localizados 833 gramos de cogollos de marihuana y 414 plantas de marihuana. Además de las sustancias estupefacientes se encontró numeroso material destinado al cultivo de marihuana, una báscula, 11.000 euros en efectivo, una pistola del calibre 22, con 21 cartuchos del mismo calibre, una pistola del calibre 635 mm, con 15 cartuchos de ese calibre, una pistola de aire comprimido, con un bote de perdigones y 4 cartuchos de escopeta del calibre 12. A su vez se han intervenido dos vehículos de alta gama. Una de las viviendas disponía de un sofisticado sistema de video vigilancia, disponiendo de 12 cámaras instaladas dentro y fuera de la casa. Durante el registro se localizaron en el jardín de una de las viviendas varias especies de animales protegidos, un Guacamayo, un Yaco y cuatro tortugas moras. Ambas viviendas presentaban un enganche ilegal al suministro eléctrico, por lo técnicos de ENDESA se personaron en el lugar para realizar el corte del mismo. Los detenidos, un hombre y dos mujeres han pasado a disposición de la Autoridad Judicial acusados de un delito de defraudación de fluido eléctrico y un delito contra la salud pública, siendo decretado el ingreso en prisión de dos de ellos. Las numerosas quejas vecinales en el barrio del Puche de Almería por el olor que desprenden las incipientes plantaciones indoor de marihuana, propiciaron que la Policía Nacional centrase sus esfuerzos, en esta demarcación geográfica. Las pesquisas policiales llevaron primeramente a los agentes hasta dos viviendas, ubicadas en las calles Zurgena y Soleares, que por sus características exteriores, indicaban a los agentes que podrían estar siendo destinadas para el cultivo ilegal de marihuana. Posteriormente, la Policía Nacional descubrió que otras dos viviendas más podrían estar siendo utilizadas por los detenidos para el desarrollo de sus actividades delictivas, ubicadas éstas en las calles Tonás y Capitana de Almería. Los cinco registros practicados por la Policía Nacional, dos de ellos en dos viviendas de la calle Soleares, concluyeron con la aprehensión 1.500 plantas de marihuana, 5 kilos de cogollos de marihuana, 60 gramos de cocaína, 84 focos, 90 transformadores, dos balanzas de precisión y 1.000 euros en efectivo. El operativo policial concluyó con el arresto de dos hombres, de 41 y 25 años de edad, y dos mujeres de 39 y 23 años, ligados por vínculos familiares entre ellos. Al contar los inmuebles con acometidas ilegales a la red eléctrica, operarios de la compañía Endesa procedieron a la retirada de estas acometidas, y al restablecimiento del suministro normal en el barrio. Los detenidos han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número Dos de Almería en funciones de guardia, acusados de los delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

