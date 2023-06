Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes 600 niños aprenden los valores del deporte con la Escuela de Fútbol EDA miércoles 21 de junio de 2023 , 08:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa María del Mar Vázquez asistió a la clausura de la temporada y felicitó al club por inculcar que “el deporte forme parte del día a día de los niños” Todos valen, todos juegan, todos aprenden y todos se divierten, un lema que hace alusión a los valores de la escuela deportiva municipal de fútbol EDA y que van acordes a lo que se entiende por la práctica deportiva, en general, y del fútbol, en particular, en Almería. El Auditorio Maestro Padilla ha despedido la temporada 2022/2023 de la escuela deportiva municipal EDA, que, enfocada al fútbol, ha servido para demostrar el esfuerzo y el talento de los alumnos que la integran, así como el buen hacer de los entrenadores, claves para lograr grandes resultados e inculcar que el deporte forme parte del día a día. La alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, así como el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, asistieron a la celebración de la gala donde, además de conmemorar los cinco años de vida de la escuela, se realzaron los valores y la formación que transmite EDA a la sociedad almeriense. María del Mar Vázquez ha indicado que, desde que se fundó en 2017 por Juan Antonio Miranda, la escuela se implica en la educación “transmitiendo los valores del deporte como esfuerzo, liderazgo, compañerismo, integración y deportividad, herramientas básicas para la vida que son fundamentales”. En esta línea, ha explicado que “se ha convertido en una escuela referente en la educación deportiva, con más de 600 niños fomenta la práctica del fútbol también en niveles no competitivos y en categoría femenina, siendo sus principales líneas de trabajo la de fútbol para todos y educación en valores”. Juan Antonio Miranda, fundador y director de la escuela de fútbol EDA, ha subrayado que en nuestra quinta temporada “queríamos hacer una gala especial y, también, agradecemos la predisposición del Ayuntamiento que ayuda a potenciar el fútbol educativo y deportivo, estamos muy contentos y esperemos que sea la primera de muchas”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

