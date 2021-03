Deportes 64 jugadores disputan el Campeonato Provincial de Ajedrez sábado 20 de marzo de 2021 , 19:36h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Los concejales Juanjo Segura y Carlos Sánchez asisten al evento que se celebra en el Palacio de Congresos Cabo de Gata-El Toyo





Con el Palacio de Congresos y Exposiciones Cabo de Gata-El Toyo como sede, con el fin de proporcionar un espacio amplio, se celebra este fin de semana el Campeonato Provincial de Ajedrez, desde sub 8 hasta sub 16. Un total de 64 jugadores que están poniendo todo su talento sobre el tablero, mientras disfrutan de su deporte favorito.



“Salen blancas”, ha afirmado esta mañana el juez árbitro para de inmediato comenzar con las aperturas y demás movimientos de este deporte con gran arraigo entre los niños y jóvenes almerienses. Es el primer torneo presencial del año y se veía en los ojos de los niños y jóvenes la ilusión por competir y también por reencontrarse con los compañeros.



Los concejales de Deportes, Juanjo Segura, y Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, han asistido a la inauguración, han disputado una partida rápida y han comprobado los primeros movimientos de los jóvenes deportistas. Carlos Sánchez afirma que “lo celebramos en el Palacio por sus dimensiones. Os deseo a los jugadores que disfruten y ojalá se puedan celebrar más competiciones de este tipo en el Palacio, siempre cumpliendo las normativas de seguridad”. Por su parte, Juanjo Segura ha manifestado que “desde el Patronato Municipal de Deportes seguiremos apoyando y apostaremos porque se den estos eventos que favorecen el crecimiento de los niños que participan, ánimo a todos los ajedrecistas”.



El nuevo delegado provincial de ajedrez, Miguel Álvarez, afirma que “son campeonatos clasificatorios para la competición andaluza, y tengo que dar las gracias al Ayuntamiento por su implicación. Si no es por su colaboración hubiera sido imposible celebrar un evento de este tipo, manteniendo todas las medidas de seguridad higiénico-sanitarias”. Miguel Álvarez destaca “la participación de varios campeones andaluces”, un reflejo “del gran nivel que existe en el ajedrez base en Almería”.



Hoy y mañana se celebran las categorías más inferiores, mientras que el 3 y 4 de abril será el turno de juvenil-absoluto. Se disputarán 14 becas, siete masculinas y siete femeninas para los Campeonatos de Andalucía de ajedrez. Se jugará desde las categorías sub-8 hasta la absoluta en un acto deportivo que ya cuentan con niños previamente clasificados por sus grandes actuaciones el año pasado el campeonato por edades del sub8 al sub16.



La competición se celebra con estrictas medidas anti covid-19: todos los tableros estarán separados, siendo solo uno por mesa, en una sala cedida por el Ayuntamiento de más de 1.000 metros cuadrados, con lo cuál se trata de un espacio grande y con ventilación, también habrá geles hidroalcohólicos en cada mesa y la mascarilla será obligatoria. No se permitirá asistencia de público a la sala y se desinfectará cada tablero, piezas y mesa.

