El concejal no adscrito también apoyará el presupuesto municipal

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Almería y el concejal no adscrito a grupo político municipal, Joaquín Pérez de la Blanca, han llegado a un acuerdo para aprobar el Presupuesto 2021. Su votó se sumará a los dos de Ciudadanos,que el viernes anunciaron otro acuerdo con el PP, por lo que así el alcalde los sacará delante con el voto de 16 concejales, cuandos olo precisaría 14, teniendo los populares 14.



El acuerdo de ambos grupos es el siguiente: Siendo conscientes de la trascendencia del instrumento presupuestario, así como de las limitaciones derivadas de la situación especial de pandemia de coronavirus que vivimos, ambas partes han acordado:



PRIMERO: El equipo de gobierno del Partido Popular se compromete a llevar a cabo las obras y mejoras necesarias en el Parque Nicolás Salmerón para incluir una zona destinada a parque botánico. Además, se comprometen a acometer inversiones que revitalicen el Parque, como luminaria, acondicionamiento de bancos, etc. Dichas previsiones presupuestarias se incluirán en los documentos presupuestarios elevados a pleno.



SEGUNDO: El equipo de gobierno del Partido Popular se compromete a incluir una partida que vaya destinada a acondicionar un lugar apropiado y dotado de servicios para el turismo de autocaravanas. Es indiferente el modo escogido por el equipo de gobierno, siempre y cuando el resultado sea un lugar que cuente con puntos de luz, seguridad, vallados, etc...



TERCERO: Desarrollo y mejora de la app “ALMERIA CIUDAD”, comprometiéndose el Partido Popular a introducir en los presupuestos una cantidad destinada a incluir, dentro de los servicios ofertados en la app, un mapa GPS donde aparezcan los distintos puntos de reciclaje que disponen los ciudadanos, la oferta cultural de museos con información de horarios y precio de entradas, plano de los parques de la ciudad y sus características, así como que se habiliten campañas de concienciación a través de la misma aplicación.



CUARTO: El equipo de gobierno del Partido Popular se compromete a realizar durante el ejercicio 2021 auditorías externas en empresas concesionarias que arrojen datos sobre la eficacia de los servicios que se prestan.



QUINTO: El equipo de gobierno del Partido Popular se compromete a llevar a cabo campañas de concienciación en tres ámbitos: campaña de concienciación sobre el uso y el ahorro necesario del agua, campaña de publicidad para fomentar el uso de la app “ALMERIA CIUDAD”, y campaña medioambiental de plantación de especies arbóreas.



SEXTO: El equipo de gobierno del Partido Popular se compromete a llevar a cabo las actuaciones programadas en el Cerro de San Cristóbal, y a contar con la participación del concejal no adscrito en cuanto a la supervisión y aporte de ideas para la meritada actuación.



SÉPTIMO: El equipo de gobierno del Partido Popular se obliga a aumentar el importe previsto para rehabilitación de edificios y fachadas hasta el millón de euros. Y se compromete a estudiar sacar una convocatoria para el barrio de la Plaza de Toros.



OCTAVO: El equipo de gobierno del Partido Popular se obliga a abrir un parque canino en la zona de las Almadrabillas.



NOVENO: El Partido Popular y el concejal no adscrito acuerdan una reducción significativa de las asignaciones a los grupos municipales que no podrá ser inferior al 20% respecto del año anterior.



