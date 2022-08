Deportes 70 deportistas en el Torneo de Tenis de Mesa domingo 21 de agosto de 2022 , 17:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, visitó a los participantes de la cita que permitía la participación de jóvenes y mayores El deporte se ha apoderado de la Feria de Almería con una programación de más de 30 actividades deportivas. Son unos días en los que no faltan las ganas de practicar deporte y, entre los días 19 y 27 de agosto que duran las fiestas patronales, los almerienses pueden participar en este programa que ha organizado el Patronato Municipal de Deportes, con la colaboración de escuelas y clubes de la ciudad. Para el caso del tenis de mesa, este sábado se celebró el torneo que ha reunido a unos 70 deportistas en el Palacio de los Juegos Mediterráneo. Desde las 9:30 horas hasta casi las 15:00, las mesas de esta disciplina se apoderaron de la instalación para demostrar el potencial de niños y mayores. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, asistió junto a técnicos del Patronato Municipal de Deportes a disfrutar de esta jornada de tenis de mesa para comprobar el buen estado de forma en el que está la disciplina. Allí, manifestó que “es una alegría ver tanto a niños como mayores practicar lo que más quieren, el tenis de mesa cada vez consigue más adeptos y desde el PMD es un orgullo ya que nos encargamos de fomentar su práctica”. La actividad ha contado con la organización de la Federación Andaluza de Tenis Mesa y al finalizar el evento se repartieron premios en metálico a los primeros, segundos, terceros y cuartos clasificados en la modalidad de senior federados y, también, los aficionados de esta disciplina tuvieron sus trofeos desde el primero al cuarto clasificado. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

