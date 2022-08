Deportes 114 ajedrecistas en el 36º Open Internacional de Almería domingo 21 de agosto de 2022 , 17:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa en funciones, María Vázquez, visita la actividad y destaca que “nuestras fiestas son también deportivas, con más de 30 competiciones” “Comprobamos relojes, juegan blancas” son las palabras con las que ha dado inicio la 36º edición del Open Internacional de Ajedrez, una competición que se celebra en la modalidad ‘open suizo’ a siete rondas, está enraizada en las tradiciones de la Feria de Almería y ha batido el récord de participación con 114 inscritos. Durante cuatro horas, el bullicio propio de las fiestas patronales ha dado paso al silencio que se registraba hoy en el Círculo Mercantil, necesario para la concentración de los ajedrecistas. La alcaldesa en funciones del Ayuntamiento de Almería, María Vázquez, ha visitado junto al concejal de Deportes, Juanjo Segura, la actividad deportiva organizada por el Club de Ajedrez del Círculo Mercantil, acompañada por el concejal de Deportes, Juanjo Segura, y el concejal de Hacienda, Juan José Alonso, así como el delegado provincial de la Federación Andaluza de Ajedrez, Miguel Álvarez y el presidente del club, Pedro Martínez Sola. María Vázquez ha explicado que “se trata de un torneo de gran solera, donde más de un centenar de ajedrecistas están participando y es un orgullo ver a tantas personas en el Círculo Mercantil, que es un lugar espectacular”. De este modo, ha presumido que “Almería cuenta con campeones en el ámbito nacional en categorías base en ajedrez lo que demuestra lo bien que lo están haciendo los clubes y la delegación provincial”. Además, la primer edil ha manifestado que “la Feria de Almería también es deportiva con más de 30 competiciones de diferentes deportes a lo largo de los nueve días. Prácticamente todos los almerienses asistimos, como espectador o participantes, a alguna de estas actividades organizadas por el Patronato Municipal de Deportes de Almería”. Por su parte, Pedro Martínez Sola ha dado las gracias “al Ayuntamiento por el apoyo el apoyo y compromiso con el deporte. Este torneo está repleto de talento y los ajedrecistas lo disfrutan dentro de la programación de la Feria”. El 36º Open Internacional de Ajedrez se celebra con siete rondas mediante el sistema suizo en un ritmo de juego 8’+3’’ por jugador. Además, al término del torneo abierto de ajedrez, la organización se encarga de repartir premios en metálico para los ganadores y trofeos para los usuarios que se enmarquen en las categorías sub-10, sub-12 y sub-14. La Feria de Almería incluye además un segundo torneo de ajedrez, el Torneo Infantil que organiza el Club de Ajedrez Indalo, el 27 de agosto, en el Parque Nicolás Salmerón, reflejo del buen estado de salud de este deporte en Almería. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

