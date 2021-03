Opinión 8 de Marzo: somos marea, somos la mar. Moises Palmero Aranda Más artículos de este autor Por martes 02 de marzo de 2021 , 19:16h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia





Cuentan que por el miedo a la ola quieren frenar la marea, impedir que cubra las playas, las plazas, las calles de nuestras ciudades, pero han elegido mal, porque como la ola, la orilla, la playa, la arena y la sal; la mar que nos dio la vida, que nos protege, nos alimenta, nos cuida, nos baña, nos inspira, es femenina. Por eso con la prudencia, la templanza, la inteligencia, que la caracteriza, sugirió que dividiesen las olas, para que todos sepan que su fuerza sigue intacta, que no hace falta un tsunami, ni contenedores quemados, ni cacerolas vacías, para transmitir su energía.



Su secreto, nos contó, es la constancia. Mantenerse firmes y tenaces en lo que se cree, continuar con la seguridad de que no habrá muro, ni dique, ni espigón, ni pensamiento, ni siglos de historia tergiversada que puedan frenar el inevitable avance de la marea.



Así que este año de hipócritas y demagogos consejos en el que quieren dividirlas, se mantendrán más unidas que nunca, conocedoras de que cada onda, cada palabra, cada gesto, cada gota del mar es vital para que su mensaje de igualdad, de justicia, de libertad llegue nítido y sin interferencias a los que se niegan a escuchar, a debatir, a razonar, a aceptar la realidad.



Cuentan que sabedora de la importancia de hacerse oír, la mar ha organizado una especial marea. Ha aplazado las tormentas, ha calmado las discrepancias, ha diluido las disputas. Ya habrá tiempo de espumas, de crestas desafiantes, de borrascas y tempestades, de ocupar con bravura los rincones usurpados a la mar, de hundir los pecios del sometimiento, de reflotar y rescatar la dignidad perdida en las batallas, en la marejada de la historia. Por eso ha llamado a la calma para visibilizar, empoderar y aplaudir a las esenciales, a las invisibles y silenciosas unidades, partículas, gotas, que conforman cada rincón de esta sociedad. Sin ellas, sin su compromiso, sin su profesionalidad, sin su sabio y certero criterio, nada sería como es.



Este año la marea se hará más fuerte porque la posidonia oceánica mecerá sus hojas con más entusiasmo que nunca, las ballenas azules sincronizarán sus saltos y aletas caudales y las sabias tortugas marinas burbujearán melodías legendarias. Las imponentes nacras filtrarán su agónico socorro, las estrellas iluminarán la oscuridad del fondo, las cañaillas ofrecerán su purpura para darle color y las caracolas amplificarán los sonidos de la mar. No faltará ni el influjo de la Luna, ni las sirenas con sus bellos cantos, ni las medusas con su errático movimiento, ni las mal llamadas orcas asesinas, ni las tímidas y escurridizas jibias. Todas a la vez, todas a una, incluidas las gaviotas reidoras, las pardelas cenicientas y las habilidosas golondrinas del mar que con sus alas repartirán orgullosas, felices y decididas las alegres, originales y comprometidas reivindicaciones.



A pesar de la distancia sanitaria, de la separación obligatoria, caminarán, nadarán, saltarán y se mecerán más juntas e erguidas que nunca. A pesar de la mordaza mediática, de la falsa e interesada media-sonrisa del tertuliano, de las telas que ocultarán su alegría, susurrarán la misma canción con la esperanza de que la brisa marina la transporte tierra adentro, para colarse por las ventanas cerradas, por las puertas selladas, por los techos de cristal. Gritarán con las palmas de sus manos, apostadas en sus balcones, en sus puestos de trabajo para dar ejemplo. Ola tras ola, incansables, pacientes, conscientes de su poder, de que su momento ha llegado y es de justica reconocerlo.



Este 8 de marzo la mar nos recordará que nos necesita y que si la cuidamos nos ofrecerá la fuerza de las olas, la energía de las mareas, la vida que necesitamos para recuperar el justo equilibrio, el mismo que nunca debimos perder.



A pesar de que mi sexo determina mi género, los adjetivos calificativos, los pronombres y los artículos que me corresponden usar, me siento ola, con la capacidad, la obligación y la determinación, de modelar el paisaje en el que vivo, del que formo parte. Soy un minúsculo mar revuelto, abierto, contaminado e influenciado por las anticuadas ideas y los caducos prejuicios de otros. No sé qué mar eres tú, qué piensas y cómo te sientes, pero, te guste o no, juntos somos parte de la marea, somos la mar. Moises Palmero Aranda Natural de El Ejido, Almería. Licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad de Almería. Desarrolla su trabajo en el mundo de la Educación Ambiental desde la Asociación El árbol de las piruletas, donde ha utilizado la literatura como una herramienta más de sensibilización. Es autor y narrador de cuentos infantiles, entre los que destaca El árbol de las Piruletas y Un delfín entre las estrellas (próxima publicación) Secretos en el Sendero, nueve relatos de misterio donde se mezcla literatura, senderismo y geocaching, es su primera publicación en solitario. 32 motivos para no dormir; Pasos en la oscuridad; Taller de cuentos; 12 caricias; 13 muertes sin piedad; Ángel de nieve; Ulises en la isla de Wight; Crímenes callejeros; El oasis de los miedos; Letras para el camino, El mar, la mar, Relatos Velezanos V son algunas antologías donde aparecen sus relatos. Colabora en Candil Radio con los programas “La mirada del delfín viajero” y “Letras de Esparto”. En radio UAL dirige y presenta el programa de entrevistas Radio Ecocampus. También ha hecho sus pinitos en el mundo del cortometraje con El hombre y la flor. Otra oportunidad y su guión “Residuos” fue el ganador del I Concurso de guiones para cortometrajes “Carboneras Literaria”. Socio fundador de la Asociación Literaria y Cultural Letras de Esparto. 98 artículos Todos los firmantes