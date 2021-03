Gabino Diego llega a Almería en abril con la obra ‘Los Mojigatos’

martes 02 de marzo de 2021 , 19:13h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

La comedia podrá disfrutarse en el Auditorio Maestro Padilla el 16 de abril, en el marco de la programación de primavera del Área de Cultura





Con la progresiva tendencia a la baja de los datos incidencia y teniendo en cuenta la gran cantidad de medidas preventivas que hacen de los espectáculos municipales un ejemplo de #CulturaSegura, el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería continúa trabajando en cerrar nuevos eventos de cara a la temporada de primavera. Si hace unos días se anunció la llegada, en doble pase, de la segunda parte de ‘Odio’, de Dani Rovira, ahora es el turno de ‘Los Mojigatos’, la obra que protagoniza Gabino Diego y Cecilia Solaguren y que llegará al Auditorio Municipal Maestro Padilla el próximo 16 de abril, en principio a las 20.00 horas.



‘Los Mojigatos’ es una obra de Pentación Espectáculos a partir de un texto de Anthony Neilson. La versión al castellano corre a cargo de Magüi Mira, que también la dirige. La producción es de Jesús Cimarro.



La sinopsis de la obra se pregunta: ¿dónde están las líneas rojas de la nueva seducción?, ¿cómo sustituir los viejos códigos caducos sin convertirse en unos ‘mojigatos’?, ¿cómo hacer el amor con plenitud en una relación equilibrada y libre?, ¿sabremos afrontar esa necesaria renegociación de género? Una mujer y un hombre, con 9 años de buena relación y 14 meses de sequía sexual, intentan encontrar una salida a su problema con la colaboración del público. Mucho humor, y a veces también dolor, para una pareja ‘en busca del sexo perdido’.



Gabino Diego es uno de los actores más reconocibles de nuestro país desde hace tres décadas. A lo largo de los años ha demostrado su versatilidad tanto en el cine, como en el teatro y la televisión, participando en proyectos tan emblemáticos como ‘Belle Epoque’, ‘El viaje a ninguna parte’, ‘Las bicicletas son para el verano’, ‘El rey pasmado’, ‘Amanece que no es poco’, ‘Torrente’ en el cine, ‘La fuerza de la costumbre’ o ‘Los 39 escalones’ en teatro o ‘Aguila Roja’ o ‘Gatos en el tejado’ en televisión.



Por su parte, Cecilia Solaguren ha centrado su carrera en el teatro, con casi una treintena de obras y en televisión ha participado en ‘Cuéntame’, ‘La Noche de José Mota’, ‘El Club de la Comedia’ o ‘Periodistas’. Por último, Magüi Mira, como directora, ha dirigido desde el año 2000 más de 20 espectáculos con actrices y actores de la calidad profesional y humana de Lola Herrera, Héctor Alterio, Ángela Molina, Emilio Gutiérrez Caba, Ana Belén, Asunción Balaguer, Will Keen, Ana Torrent, Candela Peña, Clara Sanchís, Jesús Noguero, Silvia Abascal, Loles León, Pepón Nieto, Gabino Diego, Belén Rueda, María Galiana... en textos de Shakespeare, Lope de Vega, Von Kleist, Flaubert, Sanchís Sinisterra, Vargas Llosa, Churchill, McNally, Neilson, Seidler, Thompson, Vinterberg o Nina Raine.



La venta está dispuesta a través de una plantilla de bloqueos que muestran las localidades no habilitadas por distanciamiento social. Las entradas se encuentran a la venta ya en www.almeriaculturaentradas.es. Tienen un precio de 18 euros para el patio de butacas y de 15 euros para la de la planta superior.



Todas las citas programadas por el Área de Cultura cumplen escrupulosamente con la normativa vigente en cuanto a distanciamiento y medidas sanitarias exigidas y reducción de aforo para poder disfrutar con tranquilidad de la #CulturaSegura, como viene realizando en todos los eventos.