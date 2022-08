Deportes 80 participantes en los XXII Juegos Itinerarios de Orientación sábado 20 de agosto de 2022 , 20:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, visita a la escuela deportiva municipal Grupo Cóndor, que organizó la cita en el Parque del Andarax La naturaleza y el deporte han sido protagonistas en el Parque del Andarax. Un enclave que ha disfrutado de una jornada donde no han faltado actividades. Entre ellas, los XXII Juegos Itinerarios de Orientación, que se han celebrado esta mañana, 20 de agosto, en el marco de las actividades programadas durante la Feria de Almería, que se celebra del 19 al 27 de agosto. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha visitado esta mañana la cita que, organizada por la escuela deportiva municipal Grupo Cóndor, ha contado con la participación de unas 80 personas. Desde primera hora de la mañana, niños y mayores han asistido a esta actividad, que sigue siendo de las más aclamadas. Desde las 8:30 a 12:00 horas se ha realizado la competición, apta para todas las edades, en categoría masculina y femenina. No es un torneo competitivo, por lo que las personas inscritas han participado en grupo y de forma individual. Tras la jornada, Segura ha explicado que “la orientación suma cada año muchos adeptos y el trabajo que realiza la escuela deportiva Grupo Cóndor sigue siendo impecable, les felicito por la organización y por el éxito de la prueba”. En torno a 20 balizas y unos 3 kilómetros han tenido que afrontar los participantes, que en su mayoría han sido grupos familiares con 3 y 4 personas. Desde la EDM Grupo Cóndor han repartido, al concluir la cita, unos obsequios a los niños y mayores. Las actividades deportivas han iniciado bajo el respaldo del Patronato Municipal de Deportes que ayuda a la organización de los eventos, donde los deportistas se unen para celebrar una feria de lo más deportiva y saludable. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

