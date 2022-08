Deportes El Open Nacional de Petanca reune 80 participantes sábado 20 de agosto de 2022 , 22:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Club Almeriense de Petanca ha organizado la cita junto al Patronato Municipal de Deportes con una jornada llena de emoción Jóvenes y veteranos, no ha faltado nadie y la diversión ha estado servida en el Parque del Andarax, que ha celebrado durante la mañana del sábado, 20 de agosto, el Open Nacional de Petanca, en la programación de la Feria de Almería en honor a la Virgen del Mar. Esta disciplina deportiva consiste en el lanzamiento de bolas metálicas, donde es recomendable que el deportista tenga los dos pies en el suelo, con una posición estática y acercarse al boliche, anteriormente lanzado. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha visitado al Club Almeriense de Petanca, organizador de la cita deportiva junto al PMD, a este enclave natural que ha reunido a 80 participantes que disfrutan con la petanca, un deporte que reúne a una multitud de adeptos en Almería. Desde que arrancó a las diez de la mañana, la jornada se extenderá hasta la tarde y, los deportistas, asistieron provistos de refrescos y comidas para hacer frente a una actividad donde la ilusión, la alegría y las ganas de pasarlo bien no faltan. Juanjo Segura afirmó que “es una alegría venir al Parque del Andarax, que, en esta jornada coincide con la celebración de otra de las disciplinas deportivas y, será punto de encuentro para muchos deportistas”. De este modo, ha añadido que “el deporte en la Feria de Almería es ya un imprescindible y son muchos los almerienses que reclaman estas actividades, que son idóneas para seguir mejorando y fomentando hábitos saludables” Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.