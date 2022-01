(87-7) URA Playcar mete ‘velocidad de crucero’ al ascenso

lunes 24 de enero de 2022 , 09:16h

Minuto 70 de partido y aplauso del Juan Rojas. Miradas de los jugadores visitantes a la grada, con cierta extrañeza y agradecimiento. Acababan de conseguir su ensayo de honor, con 73-0 en el marcador, y la afición almeriense les recompensó su esfuerzo y algo tan rugbier como no perderle la cara al partido en ningún momento. Después de eso se vitoreó a un clásico del club cruzado, a Juanma, que firmó el duodécimo try de su equipo, habiendo tiempo para un décimo tercero sobre el límite del tiempo. Plena y total ambición, Unión Rugby Almería Playcar volvió a competir después de 35 días, sabiendo que Jaén Rugby es el único rival que le queda para amarrar una de las tres primeras plazas, sobre todo por el 21-0 y 5 puntos sin jugar que la FER le ha dado por el aplazamiento ‘sin fecha posible de recuperación’ solicitado por Majadahonda.

Tendrá que ser frente a Marbella Rugby Club, y si no en el campo de Arquitectura, dos balas en la recámara de los cruzados gracias a su excelente temporada. Precisamente ante el conjunto madrileño sufrió su más abultada derrota, un 82-0 allá por el año 2017 en una de las peores temporadas en División de Honor. Eran otros tiempos, porque en los nuevos se ha mejorado el mejor registro histórico logrado hasta el momento, 78-5 sobre Mairena en diciembre de 2020. Velocidad endiablada en el ritmo de juego, balón a mano con mucha calidad, incluso por encima de la clara superioridad en melé y en la touche, la clave de la victoria estuvo en la actitud, encomiable, de los hombres de Falu y, por supuesto, de los adversarios. Solo dos cambios en CAR Coanda Sevilla, tocado por las bajas, hizo todo lo que pudo en un Juan Rojas que se lo reconoció.

El marcador final de 87-7 se abrió muy pronto, con un ensayo en el minuto 2 a raíz de la primera touche, en la que se ha trabajado mucho y se ha mejorado en consecuencia al esfuerzo y el tiempo invertido. Se formó un maul imparable y Momia, en dos tiempos tras soltar el balón al caer al suelo la primera vez, anotó como segunda línea, labor de alto nivel con el ‘5’ a la espalda. De los 13 ensayos, Cittadini transformó once y erró en solo dos, siendo uno de ellos precisamente ese primero. El planteamiento fue el de no dejar respirar a los sevillanos, y se rozó un segundo ensayo en la inmediata jugada. El saque de CAR dio paso a otro maul desde touche y a quedarse a un metro de la raya. No importó, porque acto seguido Cittadini hizo una espectacular jugada tirando de una depurada técnica individual para romper por el centro y servir a Gonza Pérez.

Bajo palos, el 12-0 en 13 minutos era un presagio, confirmado en el 22 con el propio apertura argentino depositando el oval en el tercer ensayo a partir de una melé dentro de 22 metros. Se veía ya que iba a ser un partido muy largo para CAR Coanda Sevilla por las ganas sobre el verde de unos cruzados lanzados e imparables. Se recuperó en touche contraria un balón franco para que Nemo emulara a un centro, recorriera unos 30 metros en plena carrera como el mejor ala y habilitara a Lucas Melián apenas a dos metros de la ‘meta’. Hizo el primero de sus tres ensayos el ‘8’ unionista para elevar un 26-0 antes de la media hora. Repitió, de hecho, con el 33-0, una jugada de lado a lado y con apoyos permanentes de los cruzados para desarbolar a la defensa sevllana, en el minuto 32 y sin ponerle fin a la sangría atrás del rival todavía.

Y es que antes del descanso, en el minuto 35, José Méndez, con sus conocidas y muy temidas ‘garras desenfundadas’, las de un depredador, hizo buena su segunda subida pegado a la cal por la izquierda. La primera fue anulada cuando iba expedido hacia el ensayo, y la segunda se marchó de la defensa y entró en zona de marca con absoluta tranquilidad para el 40-0 con el que el choque se fue al intermedio. Cinco puntos casi ya asegurados, aunque esto es rugby y no se puede dar nada por hecho ni dicho, algo que no aplacó las ganas de Unión Rugby Almería Playcar. En el minuto 44, de nuevo a raíz de touche, Gonza Pérez repitió tirando de una velocidad endiablada para subir el tanteo a un 47-0, completado por Cittadini, casi infalible. En el 54 el apertura abrió el cuero con parada a la derecha, hubo recepción magistral de Arias y el octavo try.

En el minuto 48 el flamante electrónico del Estadio Municipal de Rugby Juan Rojas iba por 54-0, camino del registro histórico que finalmente se consiguió. Cambios, muchos, en los jugadores en el campo, ‘Falu’ vio la ocasión de reservar fuerzas para la nueva y ya definitiva, ojalá, final frente a Marbella de dentro de una semana. Uno de ellos, todo un mito de URA Playcar, Sebas ‘Hacha’ Urgu asistió a Emilio Arias, zaguero metido en cinco metros contrarios, cuajando una brillante jugada a mano, vertiginosa, adjetivo muy repetido por constante en el juego cruzado, para el 66-0 a la hora de partido. En los cambio tuvo cancha la joven perla Castro, valiente en la jugada que dio origen a un try más, el décimo, 73-0 de Lucas Melián encontrando un agujero en la defensa tras la insistencia en pases y pases y apoyos y apoyos de los locales.

Fue lo anterior a que CAR Coanda Sevilla, en una patada a seguir mal defendida por URA Playcar, hiciera su ensayo, transformado, del honor, un 73-7 recompensado con el aplauso antes referido desde la grada. Solo había tenido que trabajar duro desde la defensa el conjunto de Hernán Quirelli en una ocasión durante todo el encuentro, pero era un justo premio a la predisposición a jugar, de manera limpia y noble, del conjunto sevillano. No frenó el almeriense, que tuvo una recompensa aparte con su veterano de corazón incombustible, el eterno Juanma, que entró con todo por el centro para recibir el agasajo de la grada, rendido ante su espíritu de rugbier. Se había anotado más que nunca, igualando los 73 de ventaja, y se fue a romper el récord, con un ensayo final en la prolongación, última jugada larga, percutiendo duro desde delantera para que fuera Gaveglio el que culminara el empeño del equipo en batir el récord y cerrar el 87-7.

FICHA TÉCNICA:

Unión Rugby Almería Playcar (87): Nemo, Giardina, Fede, Mono, Momia, Zalazar, Gaveglio, Lucas Melián, Lamboglia, Cittadini, Méndez, Gonza Pérez, Damián Jurado, Chema y Emilio Arias. También jugaron Juanma, Persa, Pablo Tarifa, Román, Gómez, Sebas ‘Hacha’ Urgu, Matuja y Castro.

CAR Coanda Sevilla (7): Coronel, Sampedro, Gañán, Faye, Borondo, Martínez, Muñoyerro, González, García Agra, Gutiérrez, Ferrete, Mateo Bravo, Martín y Molina. También jugaron López y Garratón.

Árbitro: Malcolm Van Steeden. Expulsó temporalmente a Chema (min. 39) y a Mono (min. 50) por parte de Unión Rugby Almería Playcar.

Tanteo: 5-0, min. 2: ensayo de Momia. 12-0, min. 13: ensayo de Gonchi transformado por Cittadini. 19-0, min. 22: ensayo de Cittadini transformado por él mismo. 26-0, min. 28: ensayo de Lucas Melián transformado por Cittadini. 33-0, min. 32: ensayo de Lucas Melián transformado por Cittadini. 40-0, min. 35: ensayo de José Méndez transformado por Cittadini. DESCANSO. 47-0, min. 44: ensayo de Gonchi. 54-0, min. 48, ensayo de Emilio Arias transformado por Cittadini. 61-0, min. 54: ensayo de Emilio Arias transformado por Cittadini. 66-0, min. 61: ensayo de Lucas Melián. 73-0, min. 66: ensayo de Lucas Melián transformado por Cittadini. 73-7, min. 71: ensayo de Ferrete transformado por Agra. 80-7, min. 75: ensayo de Juanma transformado por Cittadini. 87-7, min. 82: ensayo de Gaveglio transformado por Cittadini. FINAL.

Incidencias: Partido correspondiente a la undécima jornada de la primera fase, Grupo C de División de Honor B, disputado en el Estadio Municipal de Rugby Juan Rojas con una afluencia de medio millar de espectadores