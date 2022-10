Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El (pen)último baile de ‘Gonchi’ con Unión Rugby Almería

domingo 30 de octubre de 2022 , 18:17h

Jornada de ovaciones en el Juan Rojas en la cuarta jornada de la primera fase, una de adiós y otra de reconocimiento, como las principales. La primera fue, al ser sustituido por ‘Falu’ con esa finalidad, para Gonzalo Pérez ‘Gonchi’, que jugó su último partido y que emprende aventura vital hacia Australia. Eso sí, nunca se sabe y las puertas de la entidad cruzada las tiene abiertas para volver cuando quiera. La segunda fue como un gesto de reconocimiento a Extremadura CAR Cáceres, que jamás perdió la cara, y eso que el marcador era muy adverso, al partido. La grada lo agradeció y los cacereños le correspondieron con un bonito aplauso desde el verde. 64-10 como marcador, otros 5 puntos para Unión Rugby Almería, y continuidad en la escalada, ahora quinto, pese a las bajas y los cambios de posición de algunos efectivos.

Con todo, en choque comenzó con una buena jugada en apoyo del conjunto visitante y try a los pocos minutos, en el 8 concretamente, Blanco depositó el balón para darle un aviso a los cruzados. No hubo transformación y, efectivamente, URA pisó acelerador y se puso por delante cuatro minutos después, con un touche en diez metros, un maul y ensayo de Fede transformado por Rivero. El 5-7 fue un espejismo, porque los de ‘Falu’ fueron por más, conscientes de la necesidad de bonus ofensivo, y se mostraron letales y con variaciones de juego. Una progresión magistral de Emilio Arias acabó con balón por la derecha de Luis Gómez entrando en zona de marca pegado a la cal, pero sin el acoso para obligarlo a depositar hasta que se plantó junto a los palos.

Transformación sencilla, el 14-5 subió al electrónico y duró otros cuatro minutos. En la siguiente jugada, con paciencia, juego por delantera, se acumularon fases y se mostró la superioridad para que finalmente Rivero encontrase el hueco en la zaga extremeña y anotase un ensayo luego no transformado. Con una periodicidad escrupulosa, y así de modo curioso, otros cuatro minutos después llegó el cuarto try, esta vez de similar factura, con fases y por el lado contrario, siendo Ata el que materializó el gran trabajo colectivo. Tampoco hubo transformación. Se jugaba todo el tiempo en terreno visitante y solo alguna tímida escaramuza hacía que CAR Cáceres se estirase algo, pero sin el suficiente potencial físico para lograr su propósito. Es más, cayó otro try en el 31.

Fue una demostración de poderío, precisamente, porque una melé en cinco metros de Extremadura y con introducción propio fue robada con facilidad, conducido el oval por Pocho hasta le zona de marca. Rivero acertó a palos y después ya no se movió más el tanteo hasta llegar al descanso con 31-5. La victoria estaba encarrilada, más por suma de sensaciones que por marcador, porque todo puede pasar en 40 minutos, y además cualquier duda se vio despejada pronto tras la reanudación. Otra vez touche a maul, y hasta la cocina, plataforma firme y estructura sólida para que Poco finalizase, como el saltador que había sido en la jugada, con su segundo ensayo particular, el sexto de su equipo. Se transformó y subió el 38-5, pendientes todos de Gonchi por motivos obvios.

El centro argentino, uno de los grandes jugadores que han escrito la historia de URA, no faltó a su cita con el try y logró el suyo en una jugada ‘marca de la casa’, plena de velocidad y técnica, en saque rápido de golpe jugado por Lamboglia y con entrada del número 11 en esta ocasión y capitán del equipo como despedida, hasta debajo de una ‘H’ del Rojas que lo ha visto cruzarle en muchas ocasiones. Era el minuto 50, todo con vitola de triunfo cruzado, y Lamboglia se sumó a la fiesta anotadora, dejando de ser él el asistenta para ejecutar en otra melé cercana a favor visitante que se robó con suma facilidad. Fue después cuando la grada se puso en pie y los compañeros despidieron a Gonchi, sustituido y homenajeado por todo lo que ha dejado en Almería.

Extremadura CAR Cáceres no cesó en su empeño, trabajó con honor y logró otro try, fruto de una gran jugada colectiva que luego, de manera brillante a título individual, fue culminada por zaguero Talemaisuva, imparable. Restaban 20 minutos a la contienda y dos ensayos más de Unión Rugby Almería, ambos de bella factura. El noveno fue con cambio, en lugar de touche a maul el saltador jugó rápido y se sorprendió por el centro a la zaga visitante, entrando libre de marca Facu Quiroga hasta bajo palos. Por ahí de nuevo se entró en el límite del tiempo, una gran jugada con pase atrás de Lamboglia y su magia para dejar línea recta de medio metro a Rosales. Así se acabó, con 64-10 y dos pasillos, el habitual y otro de URA para Gonchi, premiado con una placa.

FICHA TÉCNICA:

Unión Rugby Almería (64): Momia, Giardina, Fede, Mono, Ata, Villanueva, Diallo, Pocho, Lamboglia, Castro, Gonchi, Rivero, Rosales, Gómez y Emilio Arias. También jugaron Juanma, Pablo Tarifa, Carrera, Quiroga, Chema, Matuja y ‘Hacha’.

Extremadura CAR Cáceres (10): García, Lucas Bertelli, Rittels, Jaraquemada, Borda, Serrano, Pintado, Vidal Blanco, Amaro, Rosado, Tapia, Engelbrecht, Barret, Vela y Talemaisuva. También jugaron Romo, Berrocal, Nieves, Flores, Donoso y Fajardo.

Árbitro: Pedro José Pérez. Sin tarjetas.

Tanteo: 0-5, min. 8: ensayo de Blanco. 7-5, min. 12: ensayo de Fede transformado por Rivero. 14-5, min. 16: ensayo de Luis Gómez transformado por Rivero. 19-5, min. 20: ensayo de Rivero. 24-5, min. 24: ensayo de Ata. 31-5, min. 31: ensayo de Pocho transformado por Rivero. DESCANSO. 38-5, min. 42: ensayo de Pocho transformado por Rivero. 45-5, min. 50: ensayo de Gonchi transformado por Rivero. 50-5, min. 60: ensayo de Lamboglia. 50-10, min. 60: ensayo de Talemaisuva. 57-10, min. 70: ensayo de Zalazar. 64-10, min. 80: ensayo de Rosales transformado por Rivero. FINAL.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de la primera fase de DHB, Grupo C, disputado en el Estadio Municipal de Rugby Juan Rojas ante algo más de medio millar de espectadores.