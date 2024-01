A Galiza invicta, jamás domada por Castilla

viernes 26 de enero de 2024

Adicado a noso hermao do Infante e Martí, Castelao, sempre.

"El totalitarismo es un intento por restablecer características de la sociedad de ayer en un marco moderno y de someter de nuevo el individuo al grupo e imponer valores únicos a toda la sociedad". Zvetan Todorov

Al asumir de modo formal la Soberanía plena en los Buldan (Países de) Al-Andalus, en nuestra Nación, este mes, el 16 de enero del 929, nuestro padre el califa Abderrahmán III disolvió los intentos de sedición de sus enemigos internos, los cuales difamaban al Emirato andalusí, independiente de facto durante siglos, calumniando en vano nuestra envidiable Administración como feudataria de un sedicente poder extranjero árabe. Tras esta indudable victoria política nuestro Pueblo eclosionaría en su máximo esplendor. Los reinos títeres de los francos, al norte peninsular, el Día glorioso de ese hito histórico sólo podrían impotentes conspirar. Las pretensiones de sedición en Ronda se evaporaron sin subterfugio político.

Hoy pretende santificar el FMI en Davos a la plutocracia pseudocapitalista corporativa o globalista, no la globalizadora del libre comercio. Intenta convertir en verdaderas sólo las maquinaciones de su propaganda - hay que levantarse cada mañana gogleando falsos intereses para confundir al algoritmo del Big Data - a beneficio excluyente de los mezquinos 'empresarios' o empresaurios al arrimo de lo Público, tratando de liquidar a la legítima competencia no subvencionada, la regulada a capricho, y a las PyMEs. El relato de nuestro pasado no ha sido mucho más que una historia eclesiástica de España, con el mal gusto de los oligarcas colonizadores. Y de eso no sólo andalusíes, además las otras cenicientas colonizadas del clerical-imperialismo españolista, Galiza y Kanaryas, pueden dar fe. Mas la vida en su devenir hace renacer insospechados mundos a cada instante.

Así resulta patético que la enésima reedición de Izqda. (H)undida, Sumar, haga tragar al inane yolandariado, que simula velar por los desfavorecidos, cuando pretendía detraer en diferido el subsidio a los mayores de cincuenta y dos años desempleados y con casi nulas posibilidades de encontrar empleo, descontándoles un porcentaje cuando estuviesen jubilados. Este es el decreto que le ha tumbado Podemos a los mamporreros políticos de la P$OE en el gobierno, 'el más progresista de la historia' en Moncloa a la hora de ciscar sus a abyectas arbitrariedades contra los ancianos.

Cualquiera que se asome a los hospitales públicos puede comprobar el deterioro y la falta de recursos crecientes, en favor de la sanidad privada. Conozco a más de uno al que le ofrecen más credibilidad los tutoriales médicos de Youtube que esas taifas hospitalarias de sainete, a cargo de no pocas arrogantes enfermeras al albur de la ley del mínimo esfuerzo (¿para cuándo un sistema electrónico que controle las rondas periódicas que deberían darse para no dejar abandonados a los enfermos?). Las deficiencias en los colegios no 'concertados' por falta de mantenimiento y climatización resultan alarmantes, al rebufo de la adoctrinadora enseñanza nacional-catolicista (todo muy aconfesional acorde con la Constitución), cuando en la actualidad por la evolución de la Inteligencia Artificial la profesión de docente se ha tornado en la primera prescindible. De los grandes logros 'ecológicos' del gabinete ministerial perro-puigdemonista casi mejor ni hablar. Reparemos que sin conexiones ferroviarias de mercancías a Algeciras (cuarto puerto más grande de Europa) y a Almería (mayor huerta invernada del Subcontinente), miles de camiones contaminan por carretera para comercializar la producción y los insumos. La apocalíptica dispersión de pellets en las sensibles rías gallegas no se habría producido si se hubiese embarcado el cargamento en contéineres por ferrocarril desde el Estrecho de Gibraltar, sin tener que dar la vuelta a toda Europa occidental hasta alcanzar los puertos de Rotterdam o Amberes.

Y de ocurrencia en ocurrencia llegamos a la sandez del ministrajo de Cultura Urtasun Domènech de 'descolonizar los museos'... Comprendemos que como españolista vasco-catalán quiera flagelarse por cuenta ajena donde cristo perdió el poncho. Lo extraño es que no quiera empezar por barrer primero su propia casita del reino, y la Dama de Baza, ubicada en el museo arqueológico de Madrid, y las espadas y armadura de gala de Boabdil, así como la bandera de seda almohade de las Navas de Tolosa, en el museo del ejército del Foro, ¿van a retornar a sendos museos de Granada y Jaén o lo de la 'descolonización' cuenta únicamente para los demás? Ya otro día, si eso, pedazo de zoquete con patas, nos cuentas si la puerta de la mezquita de la Alcazaba de Almería, con caligrafías en árabe, producto del saqueo también, y hoy en la basílica de Santa María del Pi de Barcelona, va a volver a su emplazamiento original (no por dar por saco, ni por complejos, tal es tu caso, sino porque pega en una iglesia catalana lo mismo que a un santo dos pistolas). Y por cierto, 'descolonizaor' a la carta de pacotilla, ¿el galeón San José con su cargamento de oro, hundido en tiempo del imperio de los Austrias frente a las costas de Colombia, ¿seguirá su ruta hacia Sevilla, o tu 'descolonización' para epatar idiotas, badulaque, es al contrario que el cante de la colombiana, de ida y vuelta, sólo de ida?

Todavía en Andalucía muchos ancianos recuerdan que, cuando existía todavía cartilla de racionamiento, cada dos o tres días, el Estado franquista suministraba productos de primera necesidad, hasta principios de los sesenta: un kilo de leche en polvo, una barrilla de pan y un cuarto de litro de aceite de oliva. El aceite de oliva natural no estaba adulterado con 'refinados' de girasol y vomitivas mezcolanzas con orujo. Todo era natural, 'virgen extra' dicen ahora los pijos, al contrario que ahora, donde la mezquina especulación, por cuenta del 'oro verde' de los avarientos intermediarios sin escrúpulos, ha alcanzado el surrealismo. Decidle a alguien del privilegiado norte peninsular que los parias meridionales vamos a poder comercializar cavas o riberas andaluces con los adjetivos extra, virgen, suave, intenso o demás engañifas, verás lo que tardan en vindicar lo suyo a ultranza. Pues, oye, te hacen lo propio marcas de supuesto aceite de oliva de arribita el Ebro (o con vinos de aquí), comprado en su mayoría a granel en Andalucía, y en la Colonia-'sur' nadie se queja. Llevan décadas descepando olivos centenarios y replantándolos en rotondas junto a sus factorías de envasado de oleaginosas, para aparentar que la de los desaprensivos colonos es una cultura ancestral del AOVE, en vez de su manteca de cerdo y sus tocinetas, y todo normal. En el Reino Unido, Irlanda, ¡hasta en Australia!, resulta mucho más económico el aceite de oliva de origen andaluz que donde representa una Cultura milenaria. Desarraigar a un Pueblo, pauperizándolo vía inflación, ilícitamente jugando con un bien nutricional básico, representa un genocidio cultural: volver inasequible el aceite de oliva virgen extra a precio gourmet atenta de modo terrorista contra Andalucía y la condición humana. Incluso Turquía, sin ser el modelo de Democracia soñado por Montesquieu, prohibió la exportación si no se garantiza el consumo local. No entendemos como el Perro y sus edecanes Planas y Bustinduy, por no aplicar suficiente control ante los fraudes, más el brutal incremento especulativo impune del aceite de oliva, quesos, etc, autóctonos, por condenar a la mayoría población a una miseria creciente, no están todavía encausados en la Haya por Crímenes contra la Humanidad.

¿Puede haber alguien tan descerebrado en el mundo para que se avergüence de una sabia Administración, en la que se distinguieron no sólo musulmanes, sino también judíos y cristianos mozárabes, como fue la de los emires y califas andalusíes? No tienen nada más que observar que el fundador de la ciudad de la Alcazaba - segunda mayor de Europa -, el Harún al-Rashid de las Mil y Una Noches de Occidente, nuestro primer padre el emir, después califa, Abderrahmán III ben Omeya, carece de una vía digna en el callejero de Almería, para darnos cuenta que tenemos perdida la partida antes de empezar... Si no nos enorgullecemos de nuestro pasado más glorioso, con anteojeras parajesuíticas, ¿podemos reivindicar los milenarios enclaves andalusíes de Ceuta y Melilla, creados por nuestros gobernantes en la Córdoba andalusí para contener el expansionismo de los chiítas fatimíes? Resulta triste que el pútrido y miope majzen (la casta) marroquí no valore los esfuerzos de aquellos nobles antepasados de la Nación del Guadalquivir, cuando si no hubiese sido por ellos, quizá hoy Marruecos sería una teocracia regida por un moro ayatolá, con monjiles sombras femeninas, asadas de calor en verano, ataviadas de negro luto y con la cara tapada. Aunque tal vez sea lo que se merecen visto el desprecio que sienten por el Legado andalusí de las ciudades colonizadas ocupadas por el centralismo de Rabat en Fez y Tetuán. A algunos truhanes se les llena la boca de la palabra Islam, fingiendo ignorar que uno de sus preceptos coránicos ordena que los que dificultan o impiden el comercio incurren en un delito de suma gravedad, comparable al de los reos de la antigüedad que merecían la crucifixión. ¿Y no sucede eso en las aduanas bloqueadas de Ceuta y Melilla y del Bab al-Mandeb, la puerta marítima hacia el Canal de Suez? Exigimos reciprocidad y que todos los vehículos de emigrantes magrebíes con la baca hasta los topes que pretendan cruzar la aduana de Ceuta deban deshacer su equipaje y pagar aranceles.

Y por favor, basta ya de hacer el canelo. Francia ha procurado mantener una paridad armamentística con el Reino Unido para dotarse de suficiente seguridad, y eso que Napoleón no les invadió como por estos lares el Dos de mayo. La liga en la que debemos participar nosotros es esa, no la del sultanito amigo del carnicero Netanyahu con ínfulas imperialistas. Lo del otro día al probar un misil los franceses recorriendo el Cantábrico, perceptible a simple vista, y que los responsables de los sistemas de defensa lo tomasen por un OVNI hace removerse en su tumba al mismísimo Gila. Y encima algunos incautos se figuran que está todo solucionado con el sofisticado y costosísimo armamento gringo... ¿Tan pronto se ha olvidado que cuando el E. español fue a sacar los tanques de fabricación yanqui para contener la neocolonizadora 'marcha verde', los EEUU invocaron una cláusula de venta para prohibir desplegarlos, al tiempo que se metían al Campechano I en el bolsillo por un módico precio? Las bases de Rota y Morón deben llevárselas a su querida autocracia marroquí cuanto antes. Adquirir armamento norteamericano hipoteca nuestro futuro y nos dejará indefensos mañana. Y dedicado al esbirro de Palacio en Rabat vendesaharáuis, al mono señorito de Moncloa con sus arreglos estéticos faciales de actor de tercera... ¡Eh, machista encubierto payasón!, ¿cuándo llegará la paridad hombre-mujer en el ejército para enviarlas a teatros de guerra calientes y que se curtan en batalla? ¿Las medallas las dejas exclusivamente para los tíos, indecente fariseo?

Constituye una vergüenza inadmisible que el cómplice del genocidio ucraniano, el ministrucho de AAEE ruso, el cínico bocazas Labrov, no esté en busca y captura. Hasta el más tonto de una aldea del Dniéper sabe que una semana antes del inicio del exterminio de los gazatíes - ya va para treinta mil asesinados en su mayoría niños y mujeres, se ve que lo del simple ojo por ojo proporcional les sabe a poco -, los rusos dieron el plácet para la operación contra la secta destructiva Hamas, abominable acto terrorista consentido autojustificatorio, el cual los de Tel Aviv conocían y auspiciaron (los extraños movimientos de las bolsas previos resultan concluyentes). Netanyahu es de origen soviético y habla perfecto ruso con Putin. El Kremlin hace sonar el silbato y los chiítas atacan por Yemen, en Corea del Norte o el sur del Líbano lanzan cohetitos, Venezuela cabalga hacia Guyana e incluso Moscú quiere recuperarse del timo de Alaska a los zares, sólo equiparable al de Florida a los borbones.

Y por último, esta patética y trasnochada guerra de sexos ecofeminazi, adversa a la Constitución - y ya desenmascarada por burda trama burguesa por las revolucionarias Kollontai y Luxemburgo -, la cual ha provocado un invierno demográfico sin precedentes, ¿seguro que será de utilidad a los salvaplanetas 'aliades' al diktat de los think-tanks de las universidades estadounidenses? La quema incontrolable de nuestros bosques por la ausencia de pastoreo que ramonee el matorral bajo y el vaciamiento del Agro, fumigando a los campesinos, conduce a una desertización en paralelo a la esterilidad, no sólo ideológica, de las neomonjas machorras. A los baratos imitadores telelobotomizados por estas políticas nefastas no os salvan así echasen hectólitros de viagra líquido en los depósitos de agua potable. Sin embargo, como acaba el linde y sigue el tonto, adelante, 'selebros' cañís, convenced al inmigrante rumano Corneliu Draculea descendiente de legionarios romanos, que tras salir del tajo entrena en el gim, para que deconstruya su personalidad masculina. O al negro Ngonga, que si le da la mano a un gay sufre por creerse impuro una semana. O probad suerte con bereberes, chinos, cholos, etc, los cuales contemplan a un machirulo hispano y sienten náuseas. Pero continuad vosotras solitas con vuestra discriminación andrófoba institucionalizada - divide et impera -, porque a nosotros los machotes con bragas y patas peludas cada vez nos dan más asco para formar vida de pareja. O tempora o mores, que dijera el clásico, cosas veredes, Sancho...

No fue un sueño, hemos visto al sol y la luna un día, desnudos, fundirse en el orgasmo de un mar en el crepúsculo, vuelto amanecer constante. Y sonríe el inmortal Abderrahmán al contemplar el anhelado triunfo, aun sin saberlo el gran poeta Mateo Barbato, desde su orilla hermana anunciando a las heroicas compañeras que no se han rendido y anuncian el mañana: "(...) El mar continúa mezclándose para olvidar/ - las aguas viven de llantos -,/ sigue custodiando la historia/ en sus profundidades,/ la de unos labios/ húmedos y sin nombre/ que anhelan ser rescatados."