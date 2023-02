Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía A los regantes de Almería no les importa ser los que más pagan por el agua martes 28 de febrero de 2023 , 21:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Mesa del Agua de Almería valora de forma positiva que el Gobierno atienda al fin sus peticiones y fije un precio máximo del agua desalada para riego La Mesa del Agua de Almería ha valorado de forma “positiva” la decisión del Gobierno de España, ya publicada en el Boletín Oficial del Estado, con fecha 24 de febrero de 2023, donde se fija un precio máximo en el agua desalada destinada para el riego. El portavoz de la Mesa del Agua de Almería, José Antonio Fernández Maldonado, ha detallado que la decisión adoptada por el Gobierno “de fijar en 0,450 euros el metro cúbico de agua desalada en zona de riego para la desaladora de Carboneras y de 0,475 para la desaladora Campo de Dalías, es asumible para nuestro modelo agrícola”. Los almerienses serán los regantes que paguen más cara el agua Leer más Eso sí, desde la Mesa del Agua se insiste que en “el horizonte debe ser para los próximos diez años hasta el 2033, tal y como recoge el texto en sus plazos máximos, y no acabar en 2026 como también aparece en la publicación del BOE”. José Antonio Fernández ha recordado que “las gestiones llevadas a cabo por la Mesa del Agua de Almería desde hace más de cinco años ante el Gobierno de España en particular, y ante el resto de administraciones públicas competentes en esta materia, en defensa de un precio justo han sido por fin atendidas”. Hay que recordar que la Mesa del Agua de Almería comenzó con esta reivindicación en el año 2018, reclamando que el Gobierno de España estableciera “con carácter de urgencia” un precio máximo de 30 céntimos para el agua desalada con destino a riego, tal y como recoge la disposición adicional cuarta de la Ley 1/2018 de 6 de marzo. Dicha disposición adicional, en vigor desde el 7 de marzo de 2018, recoge textualmente que “el Gobierno habilitará los mecanismos de subvención necesarios a fin de que el precio del agua desalada para riego no exceda los 0,30 euros por metro cúbico”. “Ha sido una larga historia de reivindicaciones, pero creemos que es de justicia acabar con esa incertidumbre con la que todos los años nos encontramos los regantes de la provincia de Almería, en particular, y del Levante español en general”, ha explicado José Antonio Fernández. También, ha destacado Fernández, “ahora debemos seguir reivindicando que se trabaje en la instalación de energías renovables asociadas a las plantas desaladoras ya que conseguiría poder rebajar el precio de la electricidad que se produce en el ciclo de generación ya que dependemos de la energía eléctrica, cuyo precio se ha disparado en los últimos dos años, además de las subidas en los costes de producción que también se han encarecido bastante”. La Mesa del Agua de Almería En la Mesa del Agua de Almería participan los siguientes agentes sociales y económicos de la provincia: FEDERACIÓN DE REGANTES DE ALMERÍA (FERAL), JUNTA CENTRAL DE USUARIOS DEL PONIENTE ALMERIENSE, JUNTA CENTRAL DE USUARIOS DEL ALMANZORA, JUNTA CENTRAL DE USUARIOS DE ADRA, AGUAS DEL ALMANZORA SA, COMUNIDAD DE USUARIOS DE AGUAS DE LA COMARCA DE NIJAR (CUCN), COMUNIDAD GENERAL DE USUARIOS DE AGUAS DEPURADAS (CGUAL), ASOCIACIÓN DE REGANTES DE ANDALUCÍA (AREDA), ASAJA, COAG, UPA, REGANTES DE ALMERÍA (REGA), ASEMPAL, COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE ALMERIA y COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS DE ALMERIA. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.