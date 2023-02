Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar Los regantes de Almería son castigados con el agua desalada más cara viernes 24 de febrero de 2023 , 11:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Se publican los precios que colocan a la provincia con el coste más elevado de la Cuenca Hidrográfica del Segura, la provincia de Almería y la conducción Júcar-Vinalopó Los regantes de Almería pagan el agua más cara de la Cuenca Hidrográfica del Segura y la conducción Júcar-Vinalopó, según publica el Boletín Oficla del Estado consultado por Noticias de Almería. La falta de precipitaciones durante los últimos años ha ocasionado un importante déficit de recursos hídricos, que está perjudicando gravemente a diversos sectores de la sociedad, entre ellos el agrícola. Para dar una respuesta adecuada a las consecuencias sociales y económicas que esta situación está generando, el Gobierno se plantea como alternativa a la falta de recursos hídricos la utilización de agua procedente de la desalinización de agua del mar y de otros recursos complementarios, que se destinará principalmente para regadíos y usos agrarios. Además, para evitar la sobreexplotación de acuíferos es necesario proceder a la sustitución de aguas subterráneas que de forma habitual se han venido utilizando, por aguas procedentes de recursos alternativos, bien sea agua desalada o bien por incorporación de agua superficial procedente de otros sistemas, según detalla en la orden ministerial. El Gobierno entiende que "El coste energético coyunturalmente ha crecido de manera desmesurada de forma que el coste del agua producida no es asequible para el uso de riego" y aunque "se prevé la construcción de unas plantas solares fotovoltaicas ligadas a las desaladoras de riego y a la conducción Júcar-Vinalopó, que permitan reducir el coste energético a medio y largo plazo. La promoción de la construcción de las instalaciones fotovoltaicas ya se ha iniciado, pero la actual situación de los mercados energéticos está incidiendo en su adecuado desarrollo e, incluso, la propia continuidad de las explotaciones agrarias, ya que los actuales precios de la energía han provocado un aumento considerable de los costes explotación del agua desalada y de la conducción Júcar-Vinalopó." Es por esa razón por la que los precios finales que pagará el regante son inferiores al que debería tener, pero como puede observarse en esta tabla, en Almería es el más elevado de toda la zona. A partir de 1 de enero de 2023, se establecen las siguientes tarifas de riego por m3 de agua, IVA excluido, que deben satisfacer los usuarios de regadío de las infraestructuras que se citan: 1. La producción de hm3 de la Desalinizadora de Valdelentisco estará gravada por una tarifa de riego que han de satisfacer los usuarios a un importe de 0,378 euros/m3, en los puntos de entrega para regadío de la red de distribución de la desaladora. 2. La producción de hm3 de la Desalinizadora de Torrevieja estará gravada por una tarifa de riego que han de satisfacer los usuarios a un importe de 0,327 euros/m3, en los puntos de entrega para regadío de la red de distribución de la desaladora. 3. La producción de hm3 de la Desalinizadora de Águilas estará gravada por una tarifa de riego que han de satisfacer los usuarios a un importe de 0,396 euros/m3, en los puntos de entrega para regadío de la red de distribución de la desaladora, hasta la balsa de Cerro Colorado. 4. La producción de hm3 de la Desalinizadora de Carboneras estará gravada por una tarifa de riego que han de satisfacer los usuarios a un importe de 0,450 euros/m3, en los puntos de entrega para regadío de la red de distribución de la desaladora. 5. La producción de hm3 de la Desalinizadora de Campo de Dalías estará gravada por una tarifa de riego que han de satisfacer los usuarios a un importe de 0,475 euros/m3, en los puntos de entrega para regadío de la red de distribución de la desaladora. 6. La producción de hm3 de la Conducción Júcar-Vinalopó estará gravada por una tarifa de riego que han de satisfacer los usuarios a un importe de 0,240 euros/m3, en punto de conexión con el postrasvase. IDAM Bajo Almanzora. En la cuenca mediterránea andaluza la IDAM de Bajo Almanzora podrá acogerse a esta excepción temporal y parcial del principio de recuperación de costes, siempre que se justifique que no se comprometen ni los fines ni los logros ambientales establecidos en su planificación hidrológica y conforme a la tarifa que se fije mediante la correspondiente orden ministerial. Financiación de los costes del agua no recuperados. La excepción parcial del principio de recuperación de costes, materializada en la fijación de los importes del agua establecidos temporalmente en esta Orden, se financiará mediante las aportaciones de capital, previstas en el correspondiente Convenio de Gestión Directa, que se realicen a ACUAMED S.M.E, gestora de las obras hidráulicas involucradas, con cargo al Capítulo 8 del Presupuesto de Gastos de la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. A tal efecto, las aportaciones de capital a ACUAMED S.M.E, necesarias para financiar los costes no recuperados se llevarán a cabo mediante la tramitación de las correspondientes adendas a dicho Convenio de Gestión Directa. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas El conflicto del Tajo-Segura desembocará en el Supremo El PP se une a los regantes contra el recorte del trasvase Tajo-Segura

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.