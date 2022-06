Sucesos A prisión los 10 narcos que tiroteron a la Guardia Civil lunes 13 de junio de 2022 , 20:56h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las 10 personas detenidas el pasado jueves cuando presuntamente descargaban 900 toneladas de hachís en la costa de Almería, han sido enviados a prisión por el Juzgado de Instrucción número 4, ya que éstos dispararon contra los agentes de la Guardia Civil que intervinieron. El auto apunta a delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas, detención ilegal y atentado contra los agentes de la autoridad. Según la investigación efectuada por la Guardia Civil, esta banda traficaba con hachís mediante envíos veloces en embarcaciones que llegaban a la costa almeriense, y el pasado jueves fueron sorprendidos en las inmediaciones de Cabo de Gata. Al verse rodeados por los agentes, los arrestados habrían comenzado a disparar contra ellos, para lo que emplearon armas de distinto calibre, entre ellas subfusiles y pistolas, con el fin de escapar del lugar sin ser arrestados. No obstante, el dispositivo policial consiguió identificarles y detenerles así como intervenir cerca de 924 kilos de hachís que se hallaron en la playa y en la embarcación dispuestos para ser cargados en medios terrestres. Los detenidos pasaron a disposición judicial el pasado sábado cuando se ordenó su ingreso en prisión. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

