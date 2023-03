A prisión provisional por el atropello de dos personas en Berja

La juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Berja, en funciones de Guardia, ha acordado hoy el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido por el presunto atropello de dos personas de avanzada edad , que a la sazón eran los padres de su ex pareja. El detenido está investigado por la presunta comisión de dos delitos de homicidio en grado tentativa y de un delito de quebrantamiento de condena respecto a su ex pareja ya que había sido sentenciado a no estar a una distancia inferior a 300 metros de su domicilio.