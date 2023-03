1569: Cuando los moriscos se sublevaron contra los castellanos en Berja

Este fin de semana Berja pondrá en marcha el episodio III de su recreación histórica con La Batalla. La historia cobrará vida con esta recreación que recuerda los hechos ocurridos el 2 de junio de 1569, cuando las calles y plazas de Berja fueron el escenario del enfrentamiento entre las huestes sublevadas de Abén Humeya, rey de los moriscos de la Alpujarra, y las tropas dirigidas por el Marqués de los Vélez, don Luis Fajardo de la Cueva.

Moriscos

Un evento como el que presenta Berja es un motivo estupendo para reflexionar sobre algunos aspectos históricos que no pocas veces se han querido confundir de modo interesados. Así, la conmemoración de una guerra de 1569 demuestra que, frente a lo que se ha contado y se sigue contando en los colegios, en 1492, tras caer el último bastión del renino nazarí de Granada, no fueron expulsados los moriscos. También demuestra que los reyes de Castilla y Aragón, en un primer momento cumplieron sus compromisos, no así sus descendientes, por lo que los moriscos tuvieron que sublevarse. De este modo, casi 80 años después, la cosa acabó en una guerra abierta en la que no puede hablarse de "moros y cristianos", pues el bando liderado por Aben Humeya contó con el apoyo de algunos "cristianos", y también con la traición de algunos "moros".

Es más, el término morisco, que habitualmente se utiliza en contraposición al de "crisitiano" constituye en error frecuente aún, pues los moriscos eran cristianos. Los moriscos no eran musulmanes, no eran moros, eran lo que los castellano-aragoneses calificaban como "naturales", es decir, la vecindad "natural" de estas tierras, los aborígenes, los nativos, frente a ellos, que no lo eran. Las familias moriscas eran de origen musulmán, y en algún momento de su historia habían recibido el bautismo cristiano, y fuesen ellos mismos, sus padres o sus abuelos.

Los musulmanes que siguieron siéndolo a pesar de la ocupación, se llamaron mudéjares ("a quienes se permite quedarse") y vivieron en ghetos conocidos como alhamas (de ahí el nombre de algunos pueblos, como Alhama de Almería).