Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital ¿A quién se parecen los Reyes Magos que visitarán Almería? jueves 15 de diciembre de 2022 , 14:50h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Se parecen mucho al cantaor de flamenco José Mercé; al presidente de ASOAL, Pepito Rueda; y al jugador del Unicaja Voley Moisés Cezar El Ayuntamiento de Almería ultima, en el marco del programa navideño, la llegada de los Reyes Magos a la ciudad el próximo 5 de enero. Es una de las citas más esperadas del año y en ella ya participan los emisarios de Melchor, Gaspar y Baltasar para la Cabalgata de 2023 que, tal y como ha anunciado la alcaldesa, María del Mar Vázquez, se parecen mucho al cantaor de flamenco José Mercé; el presidente de la Asociación Provincial de Personas Sordas de Almería (ASOAL), Pepito Rueda; y el jugador del Unicaja Voley Moisés Cezar Dos Santos. La alcaldesa de Almería, María del Mar Aguero, se ha mostrado muy ilusionada con los nuevos emisarios, a los que ha mostrado su agradecimiento “porque vayan a llevar a los Reyes Magos las cartas, los deseos y la ilusión de los niños almerienses”. Los tres recibirán el próximo lunes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento sus coronas, tomando el relevo de sus antecesores en la Cabalgata de Reyes de 2022. Entonces, los emisarios fueron el director gerente del Hospital Universitario Torrecárdenas, Manuel Vida; el comisario provincial del Cuerpo Nacional de Policía, Rafael Madrona; y el educador-mediador de Cruz Roja Jean Michael Diatta. Una vez asumida la responsabilidad de transmitir a los Reyes Magos que traigan mucha felicidad, alegría y regalos para las familias almerienses, José Mercé, Pepito Rueda y Moisés Cezar prepararán la llegada a la ciudad de Melchor, Gaspar y Baltasar. Sus Majestades de Oriente, que este próximo 5 de enero volverán a saludar a los almerienses desde la Casa Consistorial en la Plaza Vieja, recorrerán las calles con sus carrozas después de entrar en Almería, como es costumbre, por la Alcazaba para repartir regalos en la noche más mágica del año. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

