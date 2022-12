Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar Almería es la cuarta de Andalucía en exportación tras crecer el 21% jueves 15 de diciembre de 2022 , 14:43h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Andalucía supera en 10 meses de 2022 las exportaciones de todo 2021, último año récord Andalucía ha exportado entre enero y octubre de 2022 productos por valor de 35.857 millones de euros, cifra nunca alcanzada desde que existen registros homologables (1995), que supone más de 1.300 millones de euros más que en todo 2021, año récord hasta la fecha, que cerró sus 12 meses con 34.552 millones en ventas al exterior. Estas cifras suponen un crecimiento del 28,8% sobre las de enero y octubre de 2021, superior en más de cinco puntos al crecimiento medio de España (23,6%), y un nuevo récord absoluto para 2022, cuando aún faltan por contabilizarse los meses de noviembre y diciembre. Según los últimos datos hechos públicos esta misma mañana por Extenda, empresa pública perteneciente a TRADE, los datos del mes de octubre han sido igualmente históricos, con 3.315 millones de euros exportados y una subida de 20,3% interanual. Un crecimiento que también supera al de la media de España en más de 5 puntos (+15,1%), y con el que la comunidad acumula ya 20 meses seguidos de incremento de sus exportaciones a doble dígito, desde marzo de 2021. Este gran comportamiento del sector exterior andaluz está impulsado por los 10 primeros capítulos exportadores, que incrementan sus ventas, especialmente en los ámbitos industrial y agroalimentario; pero también por la diversificación del origen y del destino de las exportaciones andaluzas. Así se aprecian en las cifras, que revelan récord y crecimiento a doble dígito en las ocho provincias andaluzas; gran incremento de las ventas del sector aeronáutico, del 53%, y del aceite de oliva, del 27,2%; y las mayores subidas en los mercados asiáticos y americanos, como Arabia Saudí, Estados Unidos y China, con incrementos de un 99,9%, 66% y 24% respectivamente, que los sitúan también en cifras récord. Las importaciones realizadas por Andalucía también subieron en los primeros diez meses del año, un 48% sobre el mismo periodo del año anterior, hasta los 39.179 millones, lo que sitúa la tasa de cobertura en el 92%, ocho puntos por encima de la cuota nacional, que es del 84%, originada por unas ventas de España hacia el exterior de 319.731 millones y unas compras de 380.021 millones. Atendiendo a la cesta exportadora, la comunidad incrementó las ventas de sus 10 primeros capítulos exportadores entre enero y octubre de 2022, creciendo en ocho de ellos a doble dígito. Fuera del Top 10, vuelve a destacar la fuerte subida de las exportaciones de barcos a través de la industria naval gaditana, que multiplican por 19 sus ventas respecto a los diez primeros meses de 2022, alcanzando los 568 millones de euros. Impulso de la industria aeronáutica Dentro de los 10 principales capítulos, destaca la subida de los bienes del ámbito industrial, especialmente del sector aeronáutico, que incrementó sus ventas un 53% hasta los 1.492 millones, con lo que demuestra una completa recuperación tras la pandemia, volviendo a ser el sexto capítulo exportador (4,2%) de Andalucía, gracias al fuerte tirón que experimenta en el mes de octubre, cuando multiplica por ocho sus ventas (+735%) hasta los 190 millones. El de los combustibles y aceites minerales se mantiene como el primer capítulo en ventas de Andalucía en lo que va de año, con 6.491 millones, el 18,1% del total y un crecimiento del 55%, el mayor del Top 10. Le siguen, por índice de crecimiento, el citado 53% del aeronáutico; los productos de la industria química, con un 45% más de ventas hasta los 1.806 millones, el 5% del total; y el de minerales, con un 20,6% más, hasta los 1.479 millones. También crecen en este periodo las ventas de otros capítulos industriales como la fundición, hierro y acero, con una subida del 16,11%, hasta los 1.210 millones (3,4%); las máquinas y material eléctrico, con un alza del 12,9% hasta los 1.129 millones, el 3,2%; y el cobre, con 1.239 millones (3,5%) y un alza del 0,4%. Impulso agroalimentario Impulsando la diversificación de las ventas de la comunidad, el complejo agroalimentario y de bebidas de Andalucía continúa con su crecimiento sostenido en ventas. Así, las hortalizas se sitúan como tercer capítulo exportado, con 3.113 millones, el 8,7% del total y un aumento, del 17,5% interanual. Les siguen las frutas, que registran una subida del 2,7%, hasta los 2.623 millones, el 7,3%. Aun así, el producto más vendido desde Andalucía al mundo continúa siendo el aceite de oliva, que alcanza un nuevo récord en ventas, de 2.819 millones, el 7,9% del total, gracias a un fuerte crecimiento del 27,2%. Es el componente más importante del capítulo de grasas y aceites animales y vegetales, que se sitúa como el segundo exportado por Andalucía, con 3.343 millones (9,3%) y una subida del 29,9%. Diversificación: América y Asia Del mismo modo, Andalucía continúa diversificando el destino de sus exportaciones en 2022, con crecimientos a doble dígito en todas las áreas geográficas, que son especialmente significativos en América y Asia. Las ventas al continente americano crecen un 38%, hasta los 4.078 millones, con el protagonismo principal de Norteamérica, donde la subida es del 50%; mientras que, en Asia, el incremento es del 29%, hasta los 3.693 millones, destacando el fuerte crecimiento hacia Oriente Medio y la Península Arábiga, donde Andalucía registra el doble de ventas (99,9%) que en el mismo periodo de 2021, hasta los 1.020 millones de euros. Asimismo, el sector exterior andaluz incrementa notablemente sus ventas en Europa, un 22,2%, hasta los 23.106 millones; en África un 14,4% hasta los 2.482 millones, y en Oceanía, un 21,6%, hasta los 171 millones de euros. Estados Unidos, el que más sube del Top 10 Por mercados, el sector exterior andaluz ha avanzado en este periodo en sus 10 primeros destinos, siendo Estados Unidos el que más crece del Top 10, un 66%, hasta los 2.754 millones, con lo que se sitúa en el quinto puesto en el ranking, con el 7,7% del total. Los otros dos grandes mercados no europeos son Marruecos, con 1.699 millones, el 4,7% y una subida del 27,7%; y China, con 1.321 millones, el 3,7% y un aumento del 24%. Igualmente, fuera del Top 10, pero con grandes crecimientos que aportan diversificación de destinos, se sitúan Arabia Saudí, que ocupa el décimo primer puesto, al multiplicarse por cinco las ventas de Andalucía (+478%), hasta los 681 millones, debido al fuerte impulso del capítulo naval; y Brasil, décimo octavo, con 264 millones y un alza del 33%. Aun así, los tres primeros destinos de Andalucía continúan siendo comunitarios: en orden de ventas, se sitúa primero Italia, con 3.570 millones, el 10% y un aumento del 26,1%; seguido de Francia, con 3.402 millones, el 9,5% y subida del 9,7%; y Alemania, con 3.298 millones, el 9,2% y aumento del 19,9%. El cuarto lugar es para Portugal, con 2.853 millones, el 8% y un alza del 45%; el sexto en ventas y segundo en crecimiento es Países Bajos, con un ascenso del 45% hasta los 1.903 millones (5,3%); el séptimo, Reino Unido, con 1.865 millones, el 5,2% y una subida del 0,3%; y, el décimo, Bélgica, con 1.219 millones, el 3,4% y un crecimiento del 12,5%. Las ocho provincias crecen a doble dígito En el gran comportamiento del sector exterior andaluz en 2022 tienen protagonismo todas las provincias. Las ocho crecen a doble dígito y registran cifras récord de exportaciones, lo que supone un notable avance en la diversificación el origen de las ventas, generando con ello cohesión territorial. Cádiz continúa como primera exportadora y la que más crece, con un 56% más de ventas que en el mismo periodo de 2021 y una factura de 8.866 millones, el 24,7% del total de Andalucía. La segunda en ventas es Huelva, con 7.736 millones en los diez primeros meses, el 21,6% y un crecimiento del 15,8%; y la tercera es Sevilla, con 7.144 millones, el 19,9% y un aumento del 34% interanual, el segundo más alto. Jaén, con 1.253 millones exportados entre enero y octubre (3,5% del total), registra la tercera mayor subida interanual de Andalucía en lo que va de año, del 24,9%. Almería, como cuarta exportadora, factura 4.624 millones de euros entre enero octubre, gracias a una subida del 20,9%. Por su parte, Córdoba exporta 2.551 millones, el 7,1% de Andalucía, y registra una subida del 24,3%; seguida de Málaga, con 2.386 millones, el 6,7% y un aumento del 15,2%; y Granada, con 1.298 millones, el 3,6% y un avance del 10,5%. 