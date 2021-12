A15 días de acabar el año ADIF aún no ha dicho como pagará su parte del soterramiento

martes 14 de diciembre de 2021 , 19:07h

La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha vuelto a insistir hoy ante ADIF, en la reunión telemática mantenida por el Consejo de Administración de la sociedad ‘Almería Alta Velocidad, S.A.’, sobre la “imperiosa” necesidad que ya tiene la definición del modelo de financiación que permita afrontar la siguiente fase del soterramiento de las vías del tren, propuesta que insistentemente se ha reclamado para antes de final de año y para la que “aún no tenemos respuesta”, recelando el que no vuelvan a cumplirse los hitos acordados que agilicen la ejecución de este proyecto “fundamental” para la ciudad de Almería.

Ha recordado Martínez Labella que la definición del proyecto, a nivel de financiación, fue uno de los puntos principales abordados en la reunión que mantuvo el pasado mes de octubre el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, con la presidenta de ADIF, María Luisa Domínguez González. “Ya entonces se nos dijo que se nos iba a presentar en breve esa propuesta. Ha pasado un tiempo razonable y suficiente, acompañado además de una visita de la propia presidenta de ADIF a Almería, hace de esto ya un mes, y seguimos esperando”, ha señalado.

Una “incertidumbre” que la edil popular ha querido de nuevo hoy trasladar ante los representantes de las distintas administraciones integradas en el Consejo, acompañada del “ruego” para que se aceleren los plazos en el objetivo de que “Almería y los almerienses, respecto de la llegada del AVE, tengamos certezas y no indertidumbres respecto de plazos e inversión que hagan realidad el proyecto de integración ferroviaria por el que ha apostado la ciudad”.

“Desde el Ayuntamiento hemos insistido en la necesidad de despejar incógnitas y la de la financiación no es menor”, ha subrayado Martínez Labella. “Podemos encontrarnos en el contrasentido de disponer de un proyecto, que estaría listo a lo largo del primer trimestre del próximo año, y no poder licitar las obras por no conocer el modelo de financiación que permita su ejecución, extendiendo la condición de obra ferroviaria a la totalidad del proyecto”, ha reiterado ante ADIF sobre la posibilidad de financiación de la inversión con fondos europeos.

Por ello, ha vuelto a trasladar en el seno del Consejo de Administración que “tan importante es tener el proyecto, sobre el que se ha avanzado sin mayor problema a nivel técnico, como afrontar su inversión y financiación”, aspecto que pretendía el Ayuntamiento quedara al menos expuesto “antes de final de año”.

Uso mixto Estación Ferrocarril

Además de la financiación del proyecto, Martínez Labella ha trasladado hoy la posibilidad de “compatibilizar el uso ferroviario de la antigua Estación, durante el desarrollo de las obras de la segunda fase del soterramiento, con un uso cultural”, haciendo suya la propuesta planteada desde la Asociación Amigos del Ferrocarril de Almería (ASAFAL), en una reciente reunión que sus responsables han mantenido con el alcalde de la ciudad, “comprometíendose ASAFAL a ser parte de ese contenido cultural”, ha explicado.

“El uso mixto que pudiera darse para la Estación nos parece muy positivo”, ha expresado la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, una propuesta que trasladada al seno del Consejo, “va a ser valorada por parte del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)”, ha concluido.