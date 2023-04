Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Abengoa tuvo “aprovechamiento ilícito” de Elsur sábado 01 de abril de 2023 , 09:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Así se recoge en la sentencia de la Operación Poniente, al ser esta empresa la propietaria del 70% de la sociedad con la que fue saqueado el Ayuntamiento de El Ejido Según la sentencia consultada por Noticias de Almería, aunque la atención mediática se ha centrado en Juan Enciso y José Antonio Alemán, quienes están involucrados en la trama de corrupción conocida como "Operación Poniente", la empresa Abengoa es quien más se ha beneficiado. Abengoa poseía el 70% de la empresa mixta Elsur, que fue utilizada para saquear el Ayuntamiento ejidense. El presidente de la empresa, Enciso, y su tesorero, Alemán, fueron condenados a más de cinco y siete años de prisión respectivamente por su participación en los hechos. Todo pasaba por ellos. La empresa mixta obtenía su principal fuente de ingresos del dinero público que el Ayuntamiento de El Ejido le facturaba anualmente como canon. Según la sentencia, los directivos acusados del socio privado mayoritario de ELSUR se beneficiaron ilícitamente de esos ingresos sabiendo que eran de naturaleza pública. La empresa privada ABENSURASA, que pertenecía al grupo ABENGOA hasta el 23 de diciembre de 2003 y luego a Agua y Gestión de Servicios Ambientales S.A. (AYGESA), cambió su nombre en diciembre de 2005 por AGUA Y GESTIÓN DE SERVICIOS URBANOS, S.L.U. (AYGESUR) y posee el 70% del capital social de ELSUR. Ha facturado al Ayuntamiento por servicios de mantenimiento dentro del canon anual y por servicios y obras fuera del canon en diferentes cantidades, incluyendo el IVA. En el año 2002, se registró una cantidad de 20.321.600 €. En el año 2003 se registró una cantidad de 21.746.400 euros. En el año 2004, la cantidad de 22.660.900 € fue registrada. En el año 2005, se registró una cantidad de 25.095,300 €. En el año 2006, se registraron ingresos por un total de 32.785.500 €. En el año 2007, se registró una cantidad de 39.691.600 €. En el año 2008, la cantidad de 37.860.000 € fue registrada. En el año 2009, se registró una cantidad de 30.295.210 €. El monto total es de 230.456.510 €. En las facturas presentadas se incluyeron sobrefacturaciones realizadas por los grupos empresariales y sus propietarios acusados en este caso, durante la ejecución de subcontratos con la Empresa Mixta ELSUR. Todo esto ocurrió con la complicidad de los representantes municipales, especialmente del Alcalde Juan Antonio Enciso Ruiz, quien también era el presidente del Consejo de Administración, y del Interventor Municipal y miembro del Consejo de Administración de ELSUR, José Antonio A. B. Durante los años 2002 y 2003, el grupo empresarial ABENGOA, a través de sus empresas controladas, incluyendo Agua y Gestión de Servicios Ambientales S.A. y su filial Agua y Gestión de Servicios Urbanos S.L.U., que poseían el 70% de ELSUR, realizó una sobrefacturación en concepto de "Gastos de Apoyo a la Gestión y Asesoramiento". Estos servicios nunca fueron prestados ya que no se encontraron actas de reuniones, informes, estudios o documentos que demostraran su veracidad. El objetivo principal era apropiarse indebidamente de fondos públicos, aumentando así los costos de ELSUR para justificar ante el Ayuntamiento el aumento de precios en beneficio propio del socio privado. Entre los años 2002 y 2003, BEFESA AGUA, S.A., anteriormente conocida como ABENSUR y Befesa Construcción y Tecnología Ambiental, que es la empresa que formó ABENSURASA y ELSUR, celebraron dos contratos con el Ayuntamiento para prestar servicios de apoyo a la gestión y asesoramiento. Estos contratos no fueron firmados en su fecha original del 3 de enero de 2003, sino que se crearon once meses después. La finalidad de estos contratos era justificar la facturación que había girado a ELSUR por servicios que nunca se habían prestado. En total, se emitieron 10 facturas en el año 2002 y 19 facturas en el año 2003, con un importe global (sin IVA) específico. En el año 2002, se registró un monto de 760.131,59 €. En el año 2003, la cantidad de dinero gastada fue de 1.286.557 €. El monto total es de 2.046.688,59 €. En los contratos mencionados, se identifica a José Marañón Martín, quien ya falleció, como representante de ABENSUR y Director General de BEFESA (ABENSUR) y Consejero de ELSUR. También se encuentra Manuel C.P., gerente de Elsur y acusado en este caso. Ambos provienen del Grupo ABENGOA y fueron designados para supervisar la empresa y obtener beneficios ilegales. Los implicados en las maniobras realizadas durante los años 2002 y 2003, tanto por su posición en la Empresa Mixta como en otras empresas asociadas, fueron acusados y todos ellos eran mayores de edad y no tenían antecedentes penales. "FRANCISCO JAVIER M. M. es miembro del Consejo de Administración de ELSUR y también se desempeña como Presidente Ejecutivo de BEFESA." Antonio M. H. es miembro del Consejo de Administración de ELSUR y también ocupa el cargo de Secretario General en BEFESA. "José María C. C. es un vocal del Consejo de Administración de ELSUR y también es administrador mancomunado de ABENSURASA." Entre 2004 y 2009, AYGESA adquirió el 99% del capital social de ABENSURASA AIE y en 2005 se convirtió en accionista único, cambiando su nombre a AYGESUR. De esta manera, obtuvo el control total de la Empresa Mixta y siguió el mismo procedimiento que Befesa, pagando a ELSUR por "Asesoramiento y apoyo a la gestión". Estas cantidades fueron desglosadas en dos conceptos llamados "FEE", que incluía servicios generales, y "EXTRA FEE", que incluía servicios bajo demanda. Esta operativa se realizó con la intención de hacerla más opaca. La facturación emitida por AYGESA se basaba en contratos firmados en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008. No hubo contrato para el año 2009 debido a la intervención judicial de ELSUR en octubre de ese año. Los contratos eran idénticos a los realizados por BEFESA y no estaban firmados. ANTONIO RAMÓN B. V., Director General de AYGESA y Vicepresidente del Consejo de Administración de ELSUR desde octubre de 2004, así como administrador mancomunado de AYGESUR, aparecía como contratante junto con MANUEL C. P., gerente de ELSUR. Estos contratos y su facturación indican que el socio privado de ELSUR decidía primero la cantidad de dinero que recibiría y luego elaboraba los contratos, facturas, pedidos y resúmenes para justificar las cantidades facturadas por supuestos trabajos que nunca existieron. Durante el periodo de 2004 a 2009, se identificaron varios acusados que participaron directamente en las maniobras ilegales. Estos individuos ocupaban cargos tanto en la Empresa Mixta como en distintas empresas del socio privado. Todos ellos eran mayores de edad y no contaban con antecedentes penales previos. Antonio Ramón B. V. es el vicepresidente del Consejo de Administración de ELSUR y también se desempeña como director general y apoderado de AYGESA. Justo Fernando B. H. es miembro del Consejo de Administración de ELSUR y también se desempeña como Director de Administración de AYGESA, además de ser Apoderado Mancomunado de esta sociedad. Manuel F. H. es un vocal del Consejo de Administración de ELSUR y también es el Director de Producción de AYGESA, lo que le permite controlar la Dirección de Producción de ELSUR. Miguel Ángel A. C. es un vocal del Consejo de Administración de ELSUR y también es consejero y apoderado mancomunado de AYGESA. Los miembros del consejo de Administración de Elsur y altos cargos ejecutivos de AYGESA, socio mayoritario de la primera a través de Aygesur, ordenaron o autorizaron la elaboración de contratos de "asesoramiento y apoyo a la gestión" y facturaron servicios inexistentes. Estos servicios incluían asesoramiento en la mejora de la gestión de compras y subcontrataciones, auditoría interna y apoyo en la elaboración del estudio de actualización del canon anual que el Ayuntamiento debía pagar a ELSUR. Además, cobraban salarios por horas trabajadas en dichos estudios. Los acusados, MANUEL C. P. y JAIME R. R., quienes eran gerente y director financiero de ELSUR respectivamente, participaron en el comportamiento ilícito sin antecedentes penales. JAIME R. R. era responsable de la autorización y emisión de pagos, función que compartía con el gerente de la empresa mixta. Durante el periodo analizado, se ha comprobado que los directores de Producción de Elsur acusados, JOSÉ A. R. y MIGUEL ÁNGEL R. B., no participaron en la actuación ilícita investigada. Esto se debe a que su trabajo no incluía la firma de contratos de "asesoramiento y apoyo a la gestión" del socio privado ni la autorización de pagos correspondientes, ya que estas tareas eran responsabilidad del gerente y del Director Financiero de la empresa mixta a partir de 2008. El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de El Ejido y Presidente del Consejo de Administración de ELSUR, Juan Enciso, junto con el Interventor Municipal del Consistorio, José Antonio Alemán, permitieron actividades ilícitas en la Empresa Mixta. Ambos ignoraron sus obligaciones de fiscalización y control para con los fondos públicos del municipio, lo que permitió que estas actividades tuvieran lugar. El Interventor autorizaba el gasto una vez contabilizado, mientras que el Alcalde autorizaba las resoluciones con su firma para ordenar los pagos del canon anual incrementado ficticiamente.

