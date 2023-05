Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia Ampliar Abre al tráfico rodado el puente de calle Galán para entrar a Aguadulce sábado 20 de mayo de 2023 , 08:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Visita técnica del alcalde de Roquetas de Mar al puente de Aguadulce, cuya apertura al tráfico resolverá la problemática de acceso en la zona. ¡Conoce más aquí! El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, acompañado por técnicos municipales y representantes de la dirección facultativa de la empresa constructora, UTE Construcciones Tejera, S.A -MezfaL, S.L, han realizado una visita técnica para comprobar los trabajos de construcción del puente de Aguadulce cuyo grado de ejecución de las obras permite su apertura al tráfico rodado. Amat ha destacado la importancia de esta infraestructura que atraviesa la Rambla de San Antonio facilitando el acceso a Aguadulce desde la A7 y la entrada a este núcleo urbano por calle Galán. “La puesta en servicio de este puente permitirá resolver la problemática de acceso existente en la zona nordeste de Aguadulce desde la A7”, explica Amat. Según ha explicado el propio alcalde, el puente que cuenta con 17 metros de longitud y doce de ancho, supondrá la descongestión en más de un 50 por ciento del tráfico que se registra en esta zona Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

