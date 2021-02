Capital Abre en Costacabana el sexto parque canino de la capital sábado 20 de febrero de 2021 , 12:43h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La concejala de Servicios Municipales, Sacramento Sánchez, ha visitado las nuevas instalaciones, con una superficie de más de 2.500 m2, junto a la Asociación de Vecinos Bahía de Costacabana Ya ha abierto sus puertas el nuevo parque canino de la ciudad, en el barrio de Costacabana. La concejala de Servicios Municipales, Sacramento Sánchez, ha asistido a la apertura de esta zona de ocio, junto a los vecinos del barrio. “Desde el Ayuntamiento estamos muy contentos de haber podido dar cumplimiento a una demanda de los vecinos como era habilitar espacios para que dueños y mascotas puedan disfrutar en condiciones de seguridad”, ha señalado Sánchez, quien ha asegurado que se seguirá atendiendo las demandas de los ciudadanos de Costacabana. Así, desde este viernes los vecinos del barrio de Costacabana disfrutan ya de unas instalaciones completamente nuevas, con una superficie de más de 2.500 metros cuadrados, dividido en dos parcelas, una para cachorros y perros de hasta 20 kilos y otra para animales de 20 kilos en adelante, con juegos, papeleras y fuentes. José Reche, vicepresidente de la Asociación Bahía de Costacabana, que ya ha estrenado junto a su mascota el parque canino, ha querido “agradecer” al Ayuntamiento el haber dotado al barrio de esta instalación, “a raíz de la propuesta que le hicimos los vecinos”. “No es solo un espacio especial para mascotas, ya que todos los que tenemos perros sabemos que son seres especial, sino que también es un lugar de encuentro para todos los vecinos”, ha explicado. A la actuación del nuevo parque canino hay que sumar además la que se desarrollado en todo su entorno, ya que se ha procedido a la colocación de acerado, hasta ahora inexistente en este tramo, y mobiliario urbano como bancos y papeleras, así como nuevos árboles. Ambas actuaciones, tanto la del parque canino como la mejora de la calle, han supuesto una inversión superior a los 96.000 euros. Futuras actuaciones Actualmente, la ciudad de Almería cuenta con seis parques caninos: en el Parque del Andarax, dividido en tres parcelas; El Toyo-Retamar, Nueva Andalucía (junto a Carrefour), Villablanca, Villa María y este nuevo de Costacabana. Tal y como ha recordado la concejala delegada del Área de Servicios Municipales se siguen buscando espacios en desuso en todos los barrios para seguir “transformándolos en nuevos espacios de ocio”. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

