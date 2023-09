Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Abre las puertas en Almería el nuevo centro de día de Alzheimer jueves 21 de septiembre de 2023 , 16:07h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La consejera de la Junta, la alcaldesa y el vicepresidente de Diputación han participado en el acto inaugural junto al presidente de la FAAM La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha inaugurado este jueves el nuevo Centro de día de intervención temprana en Alzheimer y otras alternaciones neurológicas de la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM). Se trata de un acto cargado de sentido ya que coincide con la celebración hoy del Día Mundial del Alzheimer y que ha reunido a diversas personalidades de la provincia como la alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, y el vicepresidente de la Diputación Provincial, Ángel Escobar, entre otras. Acompañada por el presidente de FAAM, Valentín Sola, la consejera ha conocido las instalaciones de este nuevo centro que cuenta con 45 plazas, de las cuales 20 son concertadas por la Junta de Andalucía. Tras señalar la ingente labor de esta federación, la cual está compuesta por 17 asociaciones, más de 11.000 socios y socias y casi medio millar de trabajadoras y trabajadores, la consejera ha remarcado la importancia del trabajo en red entre administraciones y el Tercer Sector. En este punto, la titular de Inclusión Social ha incidido en que este nuevo centro supone “un paso más” al ofrecer un espacio adaptado a las necesidades de personas con Alzheimer y otras alteraciones neurológicas. El Tercer Sector, como ha proseguido, “llega donde no puede llegar la administración, tiene el contacto diario con las personas más vulnerables y contribuye a orientar las políticas públicas”. López ha recordado la convocatoria de subvenciones, por valor de 58,8 millones de euros, --procedentes de la Unión Europea--, para la transformación tecnológica e innovación en el ámbito de los servicios sociales. En este punto, ha explicado que estos fondos contemplan una línea para proyectos piloto que pueden favorecer mucho a los ciudadanos de las poblaciones más pequeñas y con menos recursos. En concreto, ha puesto como ejemplo el proyecto planteado para la puesta en marcha de terapias online para personas que vivan en zonas rurales. Asimismo, la Consejería ha destinado a FAAM casi un millón de euros entre 2022 y lo que va de 2023. De hecho, la última de las ayudas se ha concedido este mismo verano por valor de 50.000 euros para su transformación tecnológica dentro de la partida de 340.000 concedida a Andalucía Inclusiva Cocemfe para proyectos que incidan en la transformación de los servicios sociales y en proyectos piloto de innovación social. Por su parte, el presidente de la FAAM, Valentín Sola, ha hecho hincapié en que este centro supone “una esperanza” para muchas familias que se encuentran con el diagnóstico de Alzheimer y otras alteraciones neurológicas. “FAAM, al igual que en el resto de los recursos que gestiona, pone la innovación y sobre todo la humanidad de todo un equipo multidisciplinar, en la atención de todas y cada uno de los usuarios del centro y sus familias”, ha proseguido. En este sentido, Sola ha señalado que ya tienen en marcha varios proyectos innovadores junto a la Universidad de Almería con el objetivo de que la tecnología aplicada a las terapias “ayude a alcanzar un mayor bienestar de los usuarios”. “Destacamos también dos figuras entre los servicios, la del neurocirujano Antonio Vargas y el servicio jurídico, enfocados siempre a dar seguridad y calidad de vida durante todo el proceso de la enfermedad”, ha concluido. La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha puesto en valor la apertura de este centro “para darle una vida digna a los enfermos y a sus familias con un equipo multidisciplinar de especialistas en neurología”, a la vez que ha asegurado que va a permitir que “sea bien atendidos y entendidos con una enfermedad que padecen más de 46 millones de personas en el mundo”. En este sentido, ha señalado que el Alzheimer “se ha convertido en la primera causa de deterioro cognitivo”. Además, ha afirmado que “las administraciones públicas tenemos que estar unidas para apoyar los proyectos de las asociaciones que ayudan a los demás y ponen toda su profesionalidad para mejorar la calidad de vida de las personas”, no sin antes agradecer la participación y el “compromiso” de la Junta de Andalucía. El vicepresidente de la Diputación, Ángel Escobar, ha felicitado a FAAM por seguir dando pasos en su estrategia para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y ha recordado la estrecha colaboración con las 19 asociaciones que conforman la federación y con la Fundación Cien. Del mismo modo, ha explicado la importancia de trabajar por la detección temprana y el tratamiento adecuado a las personas afectadas: “Ellos se pueden olvidarán de quienes somos, pero nosotros debemos trabajar para ayudar porque sabemos lo que han hecho por nuestra tierra y lo que han sido para la provincia”, ha dicho. Nuevo plan En el marco de este evento, López ha recordado que esta misma semana el Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan Integral de Alzheimer y otras Demencias de Andalucía. Este nuevo plan, elaborado por la Consejería de Salud y Consumo, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y la Confederación Andaluza de Alzheimer, orientará las políticas públicas de prevención, detección, diagnóstico y atención social y sanitaria y seguimiento de las personas con deterioro cognitivo y demencias de origen neurodegenerativo. También pretende facilitar el acceso a las terapias no farmacológicas; avanzar en el cambio de modelo de atención y cuidados en el ámbito residencial y de centros de día bajo un enfoque de atención centrada en la persona; formar a profesionales de los servicios sociales y sanitarios en el abordaje integral del deterioro cognitivo y la demencia respetando la dignidad de la persona y promoviendo su autonomía y su bienestar, así como formar a profesionales, a familiares que cuidan y promover la investigación y la innovación e integrar la salud digital como motor de transformación e innovación en el modelo de atención al Alzheimer y otras demencias.

9.000 almerienses padecen Alzheimer