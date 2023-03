Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Abstención de Sánchez en la reforma de "Sólo sí es sí" Abraham Benzaquén Por miércoles 08 de marzo de 2023 , 08:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos ha sufrido una ruptura sin precedentes por la reforma de la ley del 'Sí es sí', que ha generado graves acusaciones y descalificaciones entre ambos partidos. La normativa, que busca reforzar la protección a las víctimas de agresiones sexuales, ha sido objeto de controversia debido a la propuesta del fiscal de bajar la pena por agresión grupal. La tensión ha llegado a tal punto que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidió no participar en la votación de la reforma para evitar una "foto de la vergüenza al lado del PP", según calificó Podemos. El PSOE confía en mantener el voto favorable del Partido Popular para sacar adelante la norma, lo que evidencia la falta de apoyo dentro del propio Gobierno. Podemos ha sido especialmente crítico con el PSOE, acusándolo de ceder ante las presiones del fiscal y de abandonar a las víctimas de agresiones sexuales. Por su parte, el PSOE ha defendido su postura y ha asegurado que la reforma sigue siendo una medida importante para proteger a las víctimas. La ruptura entre ambos partidos ha generado preocupación en la ciudadanía y en los medios de comunicación, ya que se trata del primer Gobierno de coalición en España desde la Transición. Muchos se preguntan si esta situación podría llevar a una crisis política y a la convocatoria de elecciones anticipadas. En cualquier caso, lo importante es que se llegue a un acuerdo que permita reforzar la protección a las víctimas de agresiones sexuales y garantizar su derecho a una justicia efectiva.Además, la polémica sobre la reforma de la ley del 'Sí es sí' ha puesto de manifiesto la complejidad de gobernar en coalición y las tensiones que pueden surgir entre los distintos partidos. A pesar de esto, algunos expertos señalan que esta situación también puede ser una oportunidad para fortalecer el diálogo y el consenso dentro del Gobierno. Asimismo, cabe destacar que la reforma de la ley del 'Sí es sí' no es un tema menor, ya que se trata de una medida clave para garantizar la protección y el respeto a los derechos humanos de las mujeres y personas LGTBIQ+ en España. Por tanto, es fundamental que se aborde con seriedad y responsabilidad por parte de todas las fuerzas políticas involucradas. En definitiva, aunque la ruptura entre PSOE y Podemos ha generado incertidumbre y preocupación en la sociedad española, es importante mantener el foco en el objetivo principal: garantizar una justicia efectiva y una protección adecuada a las víctimas de agresiones sexuales. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Abraham Benzaquén Delegado en Madrid de noticiasdealmeria.com Graduado en Periodismo por la Universidad de Columbia (NY) 43 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)