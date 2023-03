Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Ya sabemos cuántos incendios hubo en Almería hace cuatro años miércoles 08 de marzo de 2023 , 08:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha conocido el Informe de fiscalización sobre las actuaciones de defensa contra la desertificación y de prevención y extinción de incendios forestales, ejercicio 2018, por lo que es ahora, marzo de 2023 cuando se conocen los datos de aquellas fechas. Es decir, cuatro años después ya podemos decir que la provincia de Almería fue la que menos incendios registró en la zona mediterránea peninsular en 2018, en concreto 2.583 hectáreas, frente a los 7.702 de Barcelona que presentó el máximo. Si vamos al dato general de todo el Estado, menos incendios hubo en seis provincias, cuatro de ellas en Castilla y León y dos en Canarias. Por el contrario, si miramos el dato de superficie forestal afectado, en Almería fueron 63.130,72 hectáreas, teniendo 12 provincias mediterráneas –de un total de 17- por debajo. La que más territorio quemado registró fue Valencia, con 240.683,92 hectáreas, seguida de Castellón, con 102.802,33 hectáreas. En el total estatal, es Cáceres el territorio con más incendio aquel año, 18.422 en total, que pese a suponer más de 201.000 hectáreas calcinadas, representaban algo más del 12% de su superficie forestal. En cuanto a la relación entre superficie total forestal, y superficie forestal afectada, en Almería han sido del 10,40%, mientras que en Valencia representó más del 41%, y en Castellón el supera el 24%. En el ámbito andaluz, Huelva presentó un dato algo inferior al almeriense, con el 10,02%, en Jaén del 7,49%, en Málaga el 15,45%, en Sevilla del 11,11%, en Granada el 5,87%, en Córdoba el 2,54%, y en Cádiz el 7,26%. De este modo se observa que a pesar de ser la provincia de Almería la que menos incendios ha tenido de todo el territorio, en concreto de Andalucía, pero aún así su porcentaje de territorio forestal quemado es superior a Jaén, Granada, Córdoba y Cádiz. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

