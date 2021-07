Provincia Acondicionado el Camino Natural Fines-Arboleas sábado 24 de julio de 2021 , 17:16h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El MAPA financia con 1,8 millones las obras que cuentan con un plazo de ejecución de 28 meses, se realizarán en los términos municipales de Fines, Cantoria y Arboleas, siguiendo la plataforma del antiguo ferrocarril Guadix-Almendricos



El MAPA ha firmado el acta de comprobación de replanteo de las obras de acondicionamiento como Camino Natural del tramo Fines-Arboleas, en el valle del Almanzora, lo que permite el inicio de las actuaciones. Las obras, que cuentan con un presupuesto de ejecución de 1.808.724,50 € y un plazo previsto de 28 meses, serán financiadas y dirigidas por la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dentro de su programa de Caminos Naturales.



El tramo Fines-Arboleas, que será objeto de acondicionamiento en esta fase, discurre a lo largo de los términos municipales de Fines, Cantoria y Arboleas, siguiendo la plataforma del antiguo ferrocarril Guadix-Almendricos. Tiene una longitud aproximada de 20,9 km, y se encuadra entre la antigua estación de ‘Fines-Olula’ y las inmediaciones del antiguo apeadero de Arboleas, cerca del cruce de la antigua plataforma ferroviaria con la carretera AL-7104.



Es de destacar que este tramo se sitúa a continuación del acondicionamiento realizado por Caminos Naturales en el tramo Alcóntar-Olula del Río, de 21,7 km, como primera fase de las obras del denominado Camino Natural Vía Verde Valle del Almanzora, tramo que entró en servicio en abril de 2018 y que a su vez conectaba otros tramos aislados de ese antiguo ferrocarril acondicionados previamente en Serón (11,9 km) y Olula del Río (2,1 km).



Asimismo, es de destacar que en mayo de 2017 se puso en servicio, tras su construcción por parte del programa de Caminos Naturales, la pasarela peatonal sobre la carretera A-349, que solucionó la discontinuidad existente hasta entonces entre el mencionado tramo de 2,1 km, previamente acondicionado por el ayuntamiento de Olula del Río, y la antigua estación de ‘Fines-Olula’, donde se inicia esta segunda fase de las obras. Por tanto, al término de las obras de este nuevo tramo Fines-Arboleas que ahora se inicia, la comarca del Valle del Almanzora contará con un recorrido continuo de unos 57 km para uso preferente de caminantes y ciclistas.



Las principales actuaciones previstas en este tramo son las siguientes:



- Acondicionamiento de infraestructuras existentes, destacando la rehabilitación y la adaptación de cinco puentes metálicos existentes en este tramo (el más largo, sobre la rambla de Albox, de 84 m de longitud total), para permitir el paso de caminantes y ciclistas.



- Acondicionamiento de la explanación, plataforma y firmes, incluidos dos túneles de 85 y 38 m de longitud.



- Limpieza, reparación y construcción de obras de drenaje.



- Acondicionamiento de intersecciones e instalación de protecciones, incluyendo tramos de talanquera de madera en terraplenes con riesgo de caída y colocación de mallas en determinados taludes de desmonte que presentan peligro de desprendimiento.



- Señalización acorde con el manual corporativo de Caminos Naturales.



Las obras ofrecerán al futuro usuario nuevas posibilidades de ocio y una forma de turismo alternativa y respetuosa con el entorno, educación ambiental e interpretación de la naturaleza, y constituirán una herramienta para el ejercicio de actividades educativas y culturales que ayudan a una mayor integración y mejor conocimiento del entorno.



Así mismo, cuenta con la garantía de integración en los criterios del Programa de Caminos Naturales desarrollado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y se unirá a los más de diez mil kilómetros de Caminos Naturales construidos desde el año 1993, contribuyendo a diversificar la actividad económica de la zona, potenciando la oferta turística, y a favorecer la conservación del patrimonio cultural y tradicional, dotando de nuevas funcionalidades a infraestructuras abandonadas.



