Provincia Juan Manuel Sánchez toma posesión como nuevo alcalde de Alcudia de Monteagud sábado 24 de julio de 2021 , 17:07h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Releva en el cargo a Juan Blas Martínez quien presentó su dimisión días atrás por motivos de salud



Juan Manuel Sánchez Pérez es desde este sábado el nuevo alcalde de Alcudia de Monteagud tras haber tomado posesión del cargo en el pleno extraordinario celebrado por el Ayuntamiento de esta localidad de la Sierra de Filabres.



Sesión desarrollada en la explanada del centro de usos múltiples debido a las reducidas dimensiones del salón de plenos y para garantizar las medidas de seguridad frente al Covid-19, en una jornada con rachas de viento y sol abrasante.



El acto contó con la asistencia de más de medio centenar de vecinos y vecinas; los cinco concejales de la Corporación Municipal y otras autoridades como la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Maribel Sánchez; vicepresidente 1º de la Diputación Provincial, Ángel Escobar; alcalde de Benitagla, Juan Padilla; alcalde de Benizalón, Emilio Cid y alcalde de Senés, Francisco Javier Sola.



En primer lugar se dio lectura del único punto del orden del día de un pleno extraordinario en el que se sometía a votación la dimisión del alcalde Juan Blas Martínez, propuesta que fue aceptada por unanimidad. El secretario-interventor del Ayuntamiento de Alcudia de Monteagud, Francisco Jesús García, leyó el artículo 40 4º del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales donde se contempla la renuncia del alcalde sin perder su acta de concejal.



A continuación se convocó un nuevo pleno extraordinario para la elección de alcalde. Tras la constitución de la Mesa de Edad, formada por los concejales Francisco Martínez e Isabel Pérez, se procedió a la presentación de la única candidatura de Juan Manuel Sánchez, posterior votación favorable por unanimidad y toma de posesión en la que el nuevo alcalde prometió su cargo. Acto seguido, el hasta ahora alcalde Juan Blas Martínez entregó el bastón de mando al nuevo regidor alcuzarro.



Juan Manuel Sánchez Pérez, nacido hace 62 años en Alcudia de Monteagud, es médico de profesión y cuenta con diez años de experiencia en política municipal. En la última década ha sido teniente de alcalde, formando parte del equipo de hombres y mujeres que se presentó en 2011 bajo las siglas del partido independiente Alcudia Viva y que en 2015 quedó integrado en el Partido Popular.





Discursos

Juan Blas Martínez recibió numerosas felicitaciones y aplausos en una emotiva despedida que resumió en dos palabras: “gracias y adiós”. Agradecimientos a su esposa Margarita, hijos y demás familiares, concejales y vecinos “por el apoyo prestado en estos diez años”. Y despedida en la que “lamento no haber terminado el compromiso como alcalde hasta 2023 pero motivos de salud me lo impiden, la vida está llena de etapas y llegó el momento de mi retirada como alcalde”.



Por su parte Juan Manuel Sánchez elogió la labor realizada por Juan Blas Martínez en la última década. “Ha trabajado como alcalde, como funcionario y como abogado, lo ha hecho de forma incansable por el pueblo y por sus vecinos logrando desenquistar numerosas actuaciones como la depuradora, la transformación del antiguo cementerio en plaza-mirador y centro de usos múltiples, la rehabilitación de la Torre de Alhabia o la construcción de un museo de historia ecológica que se inaugurará próximamente”.



Para el nuevo alcalde de Alcudia “es todo un honor ser proclamado alcalde de mi pueblo aunque me hubiera gustado serlo en otras circunstancias; tal y como le dije a Juan Blas, lo más importante en la vida es la salud y la libertad”. Potenciar el turismo rural y mantener Alcudia “como un museo al aire libre que ha sabido mantener su arquitectura y paisaje tradicional desde la época morisca” es uno de sus objetivos prioritarios, además de luchar contra la despoblación.











Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas Juan Blas Martínez dimite como alcalde de Alcudia de Monteagud

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.