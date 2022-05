Capital Actuación sobre una veintena de calles para minimizar daños por arbolado miércoles 04 de mayo de 2022 , 19:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Documentadas por la concesionaria y en el marco del Plan Botania, las actuaciones incluidas en el proyecto responden a solicitudes y sugerencias que los ciudadanos han trasladado a la sección de Parques y Zonas Verdes En el marco del Plan Botania, impulsado por el Área de Sostenibilidad Ambiental, y en el desarrollo de sus líneas de actuación, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almerúa ha adjudicado el contrato menor de servicios para la redacción del proyecto de obra para la sustitución y protección del arbolado urbano en el municipio de Almería. La adjudicación se realiza a la empresa Estudio de Ingeniería Fomintax S.L.P. por importe de 4.983,48 euros. El trabajo a realizar tiene un plazo de ejecución de dos meses. “Con este contrato vendrán a definirse las obras necesarias para la sustitución y protección radicular de aquel arbolado que está provocando daños en pavimentos, servicios o edificaciones, o que por su inadecuada ubicación está ocasionando interacciones en fachadas o mobiliario urbano”, ha explicado la portavoz del Equipo de Gobierno, María del Mar Vázquez, actuaciones todas ellas documentadas a través del trabajo previo que ha desarrollado la empresa adjudicataria del Servicio de Conservación y Mantenimiento de las Zonas Verdes y Arbolado, la UTE ‘STV Gestión S.L. y Albaida Infraestructuras S.A.’ A este respecto, Vázquez ha precisado que “se han determinado las posibles ubicaciones de las actuaciones a realizar, teniendo en cuenta, tanto las solicitudes, quejas y sugerencias que los ciudadanos han trasladado a la Sección de Parques y Zonas Verdes de este ayuntamiento o a través de los datos que proporciona la empresa concesionaria”. Redactado el proyecto, se abordarán las necesarias actuaciones sobre un total de una veintena de calles. Modificando la calle arbolada por la inadecuada ubicación de algunos ejemplares arbóreos se actuará sobre las calles Volga, Rio de Aguas, Amazonas, Río Po, Rilke, Sena, Elba y calle Baleares. Actuando sobre la protección del sistema radicular del arbolado, que está ocasionando daños en servicios o edificaciones, los trabajos contenidos en este proyecto se llevarán a cabo sobre las calles Fuente Victoria, Carretera de Níjar – La Cañada, Avda Mediterráneo con calle Doctor Domingo Artes, Avda Mediterráneo con calle Bilbao, Manuel Azaña y Federico García Lorca. Por último, adecuando el pavimento por daños del sistema radicular del arbolado viario, a través de este proyecto se actuará puntualmente sobre las calles Doctor Ferrán, Fray Juan de Portocarrero, Algazul, Quemaderos y Camino del Encaje. Suministros Policía Local y Bomberos La portavoz municipal ha informado igualmente hoy de la adjudicación de sendos contratos de suministro aprobados a finales de la pasada semana. El primero, de uniformidad para cinco nuevos agentes de Policía Local en prácticas, a la empresa ‘Insigna Uniformes’, por importe de 9.496,02 euros; y un segundo para el suministro e instalación de 150 unidades de láminas de caucho parabalas y cinco paños de cortina de latex para la galería de tiro, adjudicado a la empresa ‘GTS Electrónica SL.’ por importe total de 4.797,15 euros. Asimismo se ha adjudicado, en su caso destinado a la mejora en la dotación de medios de Bomberos, el sistema de información para los vehículos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, a la empresa ‘Navega GPS S.L.’ por importe de 38.478 euros. Este contrato (suministro de tablets, licencias, líneas de datos...) viene a cubrir las necesidades que permitan una interacción permanente con el Centro de Operaciones en la sede Central; un registro automático de su geoposicionamiento en cada momento y su comunicación al Centro de Operaciones; el trazado remoto de rutas alternativas por incidencias en la vía pública; registro de incidencias en desplazamiento (atascos, vía cortada….); la realización automática del parte de prestación de servicios con indicación horaria desde su inicio hasta su finalización, entre otras. En esta Junta de Gobierno se ha aprobado también el dato del período medio de pago global a proveedores mensual del mes de marzo, que se sitúa en 12,32 días, y adjudicado el contrato menor de servicios de pinturas en dependencias municipales, por importe de 17.059,79 euros, a la mercantil ‘Joaquín Rodríguez Cañadas’. VIII Plan Consumo Infantil Frutas, Hortalizas y Pescado Por último, Vázquez ha informado de la celebración de la octava edición del Plan de Consumo Infantil de Frutas, Hortalizas y Pescado 2022, organizada por el Ayuntamiento de Almería y dirigido a los centros escolares del Municipio, junto a las bases del Concurso de Dibujo para los escolares de los centros participantes, un proyecto que tendrá como colofón el acto principal que se celebrará el próximo día 25 de mayo de 2022 en el Auditorio Maestro Padilla, con la participación de más de 800 escolares. En relación a lo anterior, se ha adjudicado también el contrato menor de servicio de transporte en autobús hasta el Auditorio de alumnos y profesorado que participarán en los actos del VIII Plan de Consumo Infantil de Frutas, Hortalizas y Pescado 2022, a la empresa Autocares Frahermar S.A., por importe de 3.047,00 euros. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

