Capital Las mascotas tendrán ducha en la playa canina de El Bobar miércoles 04 de mayo de 2022 , 19:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En Junta de Gobierno se han adjudicado también los suministros de sillas, muletas anfibias y duchas adaptadas para la mejora del equipamiento de la accesibilidad en las playas de Retamar, El Toyo y Costacabana El Ayuntamiento de Almería ha adjudicado en su última Junta de Gobierno Local el contrato para el suministro y montaje de equipamiento pars mascotas en la playa de El Bobar a la empresa ‘Proyectos y Equipamientos de Madera, S.L.’ Con un plazo de ejecución de cuatro semanas y una inversión de 17.169 euros, este contrato vendrá a dotar del equipamiento necesario a la primera playa para perros que el Ayuntamiento ha establecido en el término municipal, en su caso en la playa de El Bobar. De esta forma, como ha significado la portavoz del Equipo de Gobierno, María del Mar Vázquez, el Ayuntamiento viene a dotar en esta zona de una zona recreativa específicamente para mascotas y, de forma particular, de una ducha para perros, la primera en el litoral de Almería”. Así, esta zona quedará equipada con una ducha para mascotas, una fuente DUO para personas y mascotas, una zona recreativa pipican, en madera de pino, compuesta de ocho elementos para el ocio y el ejercicio de los canes (barras paralelas, rampa sube y baja, barras de equilibrio a diferentes alturas y un circulo de salto). La dotación, que el adjudicatario deberá dejar totalmente instalada, se completará con la instalación de papeleras. Ubicada en El Bobar, desde la desembocadura del río Andarax hasta la desaladora, se trata de la segunda playa canina de la provincia de Almería y la más grande, ya que cuenta con 25.332 metros cuadrados a lo largo de 950 metros, en los que se incluye una amplia zona de aparcamiento y paseo. Dotaciones para playas Siguiendo con la dotación y equipamiento de las playas de la capital con vistas al verano, se adjudicaron el viernes de la semana pasada dos contratos más, como ha explicado hoy la portavoz municipal en rueda de prensa. El primero, de suministro de sillas (6) y muletas anfibias (3) para la mejora del equipamiento de la accesibilidad en las playas de Almería, a la empresa ‘Novaf Andalucía 2007’, por importe de 12.094,50 euros y un plazo de suministro de 48 horas. El segundo de los contratos adjudicados el viernes refiere el suministro e instalación de duchas adaptadas (3), a la empresa ‘Recreativos Acuáticos Horadada S.L’. por importe de 8.900,76 euros. Con un plazo máximo de tres semanas, estos suministros serán instalados en las playas de Retamar, El Toyo y Costacabana. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.