Economía Ampliar La minería de criptomonedas en Texas necesitará 5 veces más electricidad para finales de 2023, según informes viernes 21 de enero de 2022 , 15:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La minería de criptomonedas está aumentando en Texas, Estados Unidos. Según ERCOT, el consumo de electricidad en Texas ya se ha multiplicado por cinco. En los próximos dos años a partir de ahora, el consumo de electricidad en Texas aumentará cinco veces más y el ERCOT deberá generar más de 5000 MW para ejecutar las operaciones mineras y otros centros de datos con éxito. La industria minera de criptomonedas ya está consumiendo una cantidad gigantesca de electricidad y, según ERCOT, ya ha alcanzado los 1.000 MW. Una de las razones principales por las que Texas se está convirtiendo en un centro principal de la minería de criptomonedas es el bajo precio de la electricidad. Estados Unidos generó $ 400 mil millones a partir del trading de criptomonedas el año pasado. Si también desea ganar dinero en su proyecto de trading de criptomonedas, consulte https://trustpedia.io/es/trading-robots/ para obtener más detalles. Después de la represión de las criptomonedas en China, la minería de Bitcoins ahora es ilegal en ese país, y los mineros chinos se están mudando a Texas o Kazajstán. Texas está proporcionando instalaciones especiales para las plantas y grupos de minería de Bitcoin. Las autoridades superiores de Texas han anunciado que el estado se convertirá en un centro minero en los próximos dos años. Averigüemos sobre el consumo de electricidad en Texas en los próximos dos años debido a la minería de Bitcoin. Reconocimiento de la minería de Bitcoin o criptomonedas La minería es un componente esencial de la tecnología Blockchain, y casi todas las criptomonedas se encuentran bajo la tecnología Blockchain. Blockchain comprende bloques y los mineros agregan nuevos bloques a la cadena de bloques, que consta de registros de transacciones. La minería no es solo agregar bloques a la cadena de bloques; los mineros solo pueden agregarlos si desentrañan con éxito algoritmos matemáticos. Luego, después de lidiar con el acertijo matemático, estos mineros pueden reclamar la recompensa. ¿Cómo Texas se convirtió en un centro minero de Bitcoin? Texas se desarrolló como un centro de minería de criptomonedas después de la represión de las criptomonedas en China. China declaró ilegales las operaciones de minería de criptomonedas, el trading y la inversión en criptomonedas. Además, prohibió a las organizaciones financieras ofrecer servicios de criptomonedas. China anunció la prohibición de la minería en mayo de 2021 y, después, los mineros comenzaron a buscar países alternativos para continuar con sus operaciones mineras. Los mineros chinos preseleccionaron dos países: el primero fue Kazajstán, y el segundo Estados Unidos, específicamente en Texas. La mayoría de los mineros comenzaron a mudarse a Texas ya proporcionó más instalaciones. Actualmente, Texas ha ofrecido una reducción de impuestos durante casi una década, capacitando a los mineros de criptomonedas. Texas se convertirá en el centro de minería de Bitcoin más grande en los próximos dos años a medida que se establezcan las minas más grandes del mundo. Texas sufrió apagones en febrero de 2021 A pesar de la electricidad barata, Texas sufrió una crisis eléctrica en febrero de 2021. Las altas autoridades de Estados Unidos criticaron a Texas por estropear las fuentes eléctricas. La mala gestión de las fuentes de electricidad provocó además cortes de energía. Miles de personas vieron sus vidas afectadas debido a los cortes de energía. La población de Texas ya está preocupada por el exceso de consumo eléctrico. Y la minería de Bitcoin consume mucha energía porque es una acción basada en potencia computacional. Anteriormente podríamos extraer bitcoins con la ayuda de computadoras básicas. Sin embargo, junto con la popularidad de Bitcoin, la dificultad de la minería también se inclinó. Los mineros de Bitcoin usan muchas unidades de procesamiento gráfico para extraer unidades, o usan procesadores ASIC robustos. Estas plataformas mineras son muy poderosas y, para ejecutar las operaciones mineras con éxito, estas computadoras consumen una gran cantidad de electricidad. El costo de la electricidad es el 10% de los ingresos generados por la plataforma minera de Bitcoin. El Salvador se está enfocando en el uso de energía geotérmica para el proceso de minería de Bitcoin. El Salvador planea crear una ciudad Bitcoin única en las bases de un volcán para ello. Texas también debería centrarse en utilizar fuentes de energía no convencionales para las operaciones mineras de Bitcoin, para disminuir los impactos ambientales de esta actividad. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

