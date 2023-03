Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar Acuchilló a su exmujer por "su modo de vestir" martes 28 de marzo de 2023 , 15:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Prisión provisional para el hombre que ha sido detenido Un hombre ha sido detenido por agredir a su pareja sentimental con un cuchillo tipo "jamonero", causándole lesiones graves en el antebrazo y abdomen. El Juzgado de Violencia contra la Mujer ha ordenado su ingreso en prisión provisional. El hombre se entregó en dependencias policiales después de huir en coche del bar donde abordó a la víctima por segunda vez. La mujer evoluciona favorablemente en un centro hospitalario. Según las autoridades, el individuo detenido tiene "múltiples" antecedentes policiales, incluyendo hechos similares. El sábado pasado, habría tenido una discusión con su pareja sentimental por los mensajes encontrados en su teléfono móvil y su forma de vestir. Durante la pelea, presuntamente tomó un cuchillo "jamonero" de grandes dimensiones y atacó a la víctima, causándole heridas en el antebrazo y abdomen. La Policía Nacional informa que una mujer pidió ayuda a su vecina y juntas se dirigieron a un centro de salud acompañadas por el agresor. Sin embargo, la mujer se negó a revelar al personal sanitario cómo había sufrido sus lesiones, diciendo que había caído por las escaleras. El agresor, quien había dejado a la víctima sola con los médicos, regresó por la tarde y la abordó en un bar del barrio de La Cañada. Comenzó a insultarla con actitud celosa y agresiva, lo que llevó a los testigos a alertar al 112 y al 091. La Comisaría informó que los agentes llegaron al lugar de los hechos y activaron el protocolo correspondiente, solicitando asistencia médica y recogiendo testimonios de la mujer. La policía aseguró su integridad mediante su custodia. El hombre huyó en su vehículo y después de dos días en busca y captura, se entregó a las autoridades policiales cuando la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) lo estaba buscando intensamente. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas El SAS reintegra en su puesto al gerente de Torrecárdenas

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.