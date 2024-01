Sucesos Ampliar Acusados de robo de cáñamo en Almería señalan a un único implicado en tiroteo martes 16 de enero de 2024 , 18:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Él asegura que estaba en Barcelona por el fallecimiento de un familiar En el juicio por el robo de cáñamo industrial en un invernadero de Almería en septiembre de 2020, los nueve acusados han atribuido los disparos a A.M.R., único en prisión preventiva, quien a su vez se desvinculó del suceso al afirmar que no estaba en Almería en el momento del intento de robo. Durante sus declaraciones en la Audiencia Provincial de Almería, los acusados sostuvieron que A.M.R. fue el único que llevaba un arma de fuego y que realizó los disparos en el invernadero propiedad de tres hermanos agricultores. Según su versión, todos huyeron al escuchar los tiros, y fue entonces cuando vieron a A.M.R. con el arma. Los acusados aseguraron que no tenían conocimiento de la presencia de armas antes de los disparos y que acudieron al lugar sin un plan premeditado. Según su versión, la idea surgió espontáneamente mientras estaban en un bar en El Puche. En su defensa, A.M.R. afirmó que el día de los hechos se encontraba en Barcelona debido al fallecimiento de su tía cinco días antes. Desmintió tener conocimiento de armas, negó haber estado en Almería ese día y rechazó su participación en el tiroteo. La Fiscalía solicita penas que suman 39 años y seis meses de prisión para siete acusados y 40 años de cárcel para los otros dos, quienes tienen antecedentes por delitos violentos. Durante el asalto al invernadero, los asaltantes dispararon siete veces, resultando en la muerte de uno de los hermanos y heridas de diversa consideración en los otros dos. La vista continuará con la declaración de los agentes de la Policía Nacional encargados de la intervención y la investigación del caso. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

