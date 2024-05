Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Adelante, presidente Juan Antonio Lorenzo Más artículos de este autor Por lunes 29 de abril de 2024 , 07:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia “El que pueda hablar, que hable. El que pueda hacer, que haga. El que pueda aportar, que aporte. El que se pueda mover, que se mueva. El que pueda intentar…" sentenciaba Aznar el pasado mes de noviembre en lo que pareció, y ahora vemos que fue, el pistoletazo de salida de lo que vendría después. El ex dirigente del Partido Popular, que sigue moviendo los hilos de la derecha -unas veces en la sombra y otras a pleno sol- no se dirigía con esas palabras a los militantes de su partido, sino que llamaba directamente a la sublevación contra un gobierno legítimo. Por mucho que esa derecha extrema, la extrema derecha y todos sus satélites mediáticos, económicos y judiciales insistan en lo contrario, el mandato de las urnas fue lo que llevó a la Presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez. La rebelión contra el orden constitucional que alimenta la derecha viene, no obstante, de muy atrás. Comenzó hace 1.966 días con el bloqueo por parte del PP del Consejo General del Poder Judicial. Son ya más de cinco años los que lleva el partido de Feijóo incumpliendo la Constitución; cinco años de excusas, mentiras y patrañas por parte de una derecha que se niega a aceptar los resultados electorales, corrompiendo y cercenando la democracia. Desde que la moción de censura se llevara por delante al Gobierno de Rajoy, todo el que ha podido hablar, hacer, aportar, intentar…, como decía José María Aznar, lo ha hecho por tierra, mar y aire. Solo el liderazgo y la determinación de Pedro Sánchez, de un presidente al que no se le ha dado ni un solo respiro, ha permitido que España avance y progrese, que hoy seamos uno de los países con un mayor crecimiento económico de la Unión Europea y el que más empleo crea. Esto es lo que quiere ocultar la derecha, que el modelo del gobierno de progreso funciona. En estos días hemos conocido que pocas semanas después de que Pedro Sánchez fuese elegido secretario general del PSOE en 2014, el Gobierno de Rajoy ya trabajaba desde las cloacas para acabar políticamente con él. Diez años lleva a pico y pala el PP contra el líder socialista. No hay esperanza, por lo tanto, con una derecha y una extrema derecha que se han unido en este lodazal en el que han querido convertir la política. Las mentiras, el acoso o el odio al que ha estado sometido el presidente del Gobierno, mientras que nos salvaba de una pandemia o de los rigores inflacionistas de una guerra, es inhumano. El PSOE, con su militancia y sus votantes, va a ser un muro de contención para decir alto y claro que basta ya, que hay que poner freno a todo este fango que han extendido Partido Popular y Vox. Y queremos hacerlo contigo, Pedro. Adelante, presidente, ganemos juntos esa plena democracia que permanece secuestrada por la derecha. Juan Antonio Lorenzo Secreterio General del PSOE de Almería Alcalde de Serón y portavoz del Grupo Socialista en la Diputación 100 artículos Todos los firmantes