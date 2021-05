Economía Ampliar Adif realiza pruebas de vías en el tramo Río Andarax-Puche del AVE martes 04 de mayo de 2021 , 16:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia





Adif Alta Velocidad ha realizado la fase de pruebas de auscultación geométrica y dinámica de la vía en el tramo Río Andarax-El Puche de acceso ferroviario a Almería y en el soterramiento de la vía a su paso esta zona.



Esta fase de pruebas que abarca cerca de tres kilómetros de recorrido es una condición previa a la posterior autorización de puesta en servicio del nuevo trazado por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), según ha informado Adif.



Las pruebas realizadas han consistido en la auscultación geométrica y dinámica de la vía. La comprobación dinámica se ha realizado con el tren laboratorio auscultador BT 355.002, provisto de la instrumentación y el hardware y software necesarios para realizar la diagnosis de la calidad de la infraestructura.



El objetivo ha sido comprobar parámetros que influyen en la seguridad de la circulación así como el confort de los viajeros, de los que este vehículo BT da una primera aproximación.



Con carácter previo se llevó a cabo la auscultación geométrica de vía mediante carro auscultador Krab, con el objetivo de realizar una comprobación milimétrica hasta alcanzar la adecuada geometría de vía desde el punto de vista de la seguridad y del confort.



De manera complementaria se están llevando a cabo pruebas previas y de concordancia en los elementos que configuran el subsistema de control, mando y señalización.



Los resultados que indiquen estas pruebas serán sometidos posteriormente a análisis, comprobación y, si fuese necesario, se realizarán las correcciones necesarias en la vía.



Todas estas pruebas se desarrollan siguiendo el programa previsto, una vez finalizadas las obras de la infraestructura ferroviaria, con la finalidad de obtener la autorización de puesta en servicio de la AESF para estos nuevos tramos.



Con ello las circulaciones ferroviarias podrán recuperar su trazado completo hasta la estación intermodal de Almería, evitando así el trasbordo actual necesario desde la estación de Huércal-Viator hasta la capital.



Estas actuaciones contribuyen a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 9, que tiene entre sus metas desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad.

